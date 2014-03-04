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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 14:04 BJT

台湾股市：连两日收低跌破短期均线，因乌克兰情势没有缓解

路透台北3月4日 - 台湾股市周二连续第二日收低，跌破短期均线支撑。分析师指出，因乌克兰紧张情势没有缓解，台股随亚洲主要股市回档。

台湾加权股价指数 收低0.55%，报8,554.54点，跌破位在8,590点附近的五日均线以及8,573点的10日均线支撑；成交初值 为910.54亿台币，上日修正后为1,015.82亿。

第一金投顾副总陈奕光表示，乌克兰紧张情势造成外资撤离亚洲新兴市场寻求避险，但若未进一步恶化，大盘应该有机会在8,500点附近止稳，因该处有月线与季线的支撑。

“我觉得指数还是有机会挑战8,700点，但要看一周成交量是否放大至5,000亿台币。”他说。

陈奕光认为，明日中国人大会议将开幕，预料政府工作报告可望为股市添加想像题材，此或许会激励大盘出现反弹。

亚洲股市周二处于守势，因乌克兰紧张情势没有缓解的迹象，俄罗斯加强对克里米亚的控制，而西方国家寻求阻止俄罗斯。 本地时间13:55时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌约0.05%。(完) 　　
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