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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 12:07 BJT

中国汇市：人民币早盘跟随中间价走弱，结购汇基本均衡交投仍谨慎

* 即期早盘小幅贬值

* 中间价小幅走弱带动

* 结购汇基本均衡，交投趋谨慎

* 后市在当前价位盘整的几率高

路透北京3月4日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅贬值，受中间价小幅走弱引领。交易员称，即期早盘延续上日相对平稳走势，维持窄幅区间波动，盘中未有明显的监管层干预，市场交投谨慎。

与上周市场大开大阖不同，本周前两天人民币即期市场相对淡静。周二中间价走弱引领下，即期市场开盘即迎来一波贬值走势，但中资大行没有跟进，市场随即掉头回升，早盘贬值幅度收窄。

“（美元）一开始朝上冲了一波，冲了近100个点，但很快下来了，监管层没有买啊，市场也就下来了。”上海一股份制行交易员称。

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.1499元，上日收报6.1462元。今日人民币兑美元中间价 为6.1236元，上日中间价为6.1190元。

交易员并称，上周人民币大幅贬值已经让做多人民币的套利盘受损严重，现在市场中这类套利盘减少很多，购汇就相对多起来，整个市场比较均衡，但现在比较谨慎，只能跟随中间价而动。

上述股份制交易员并指出，目前正值敏感的人大和政协“两会”期间，人民币汇率再如上周般大幅波动的可能性不大，很可能要在目前价位上盘整一段时间。

“央行辛辛苦苦影响了市场预期，不可能轻易就破坏。”一位交易员指出。

继昨日中国央行副行长易纲表示，对最近汇率波动不用过度解读，人民币双向波动会成为常态后，央行行长周小川周二亦强调，近期汇率变化是正常波动。

全球汇市，日圆周二早盘守住大涨的涨幅，此前由于俄罗斯军事干预乌克兰造成的紧张局势促使投资者抛售风险较高资产，日圆上扬。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1570/15，上日尾盘为6.1575。

北京时间11:46，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1279/86元，上一交易日尾盘报6.1264元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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