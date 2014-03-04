中国汇市：人民币早盘跟随中间价走弱，结购汇基本均衡交投仍谨慎

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 即期早盘小幅贬值
* 中间价小幅走弱带动
* 结购汇基本均衡，交投趋谨慎
* 后市在当前价位盘整的几率高
路透北京3月4日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅贬值，受中间价小幅走弱引领。交易员称，即期早盘延续上日相对平稳走势，维持窄幅区间波动，盘中未有明显的监管层干预，市场交投谨慎。
与上周市场大开大阖不同，本周前两天人民币即期市场相对淡静。周二中间价走弱引领下，即期市场开盘即迎来一波贬值走势，但中资大行没有跟进，市场随即掉头回升，早盘贬值幅度收窄。
“（美元）一开始朝上冲了一波，冲了近100个点，但很快下来了，监管层没有买啊，市场也就下来了。”上海一股份制行交易员称。
北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.1499元，上日收报6.1462元。今日人民币兑美元中间价 为6.1236元，上日中间价为6.1190元。
交易员并称，上周人民币大幅贬值已经让做多人民币的套利盘受损严重，现在市场中这类套利盘减少很多，购汇就相对多起来，整个市场比较均衡，但现在比较谨慎，只能跟随中间价而动。
上述股份制交易员并指出，目前正值敏感的人大和政协“两会”期间，人民币汇率再如上周般大幅波动的可能性不大，很可能要在目前价位上盘整一段时间。
“央行辛辛苦苦影响了市场预期，不可能轻易就破坏。”一位交易员指出。
继昨日中国央行副行长易纲表示，对最近汇率波动不用过度解读，人民币双向波动会成为常态后，央行行长周小川周二亦强调，近期汇率变化是正常波动。
全球汇市，日圆周二早盘守住大涨的涨幅，此前由于俄罗斯军事干预乌克兰造成的紧张局势促使投资者抛售风险较高资产，日圆上扬。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1570/15，上日尾盘为6.1575。
北京时间11:46，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1279/86元，上一交易日尾盘报6.1264元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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