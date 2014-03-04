《分析》俄罗斯玩硬的，外资仓皇出逃

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
**不合时宜**
俄罗斯与西方的对峙会因为不合时宜而带来更多损失。
首先，俄罗斯经济已经身陷困境，增长率放缓至不到2%，通胀上升，投资率滞留在约20%，远低于必要的水平。占俄罗斯预算收入一半的石油，其前景也不乐观。
第二，过去两年有投资者克服对俄罗斯的担忧，买入卢布债券，目前外资持有近四分之一的卢布债券。央行数据显示，截至2013年底，外资持有的俄罗斯债券升至9,000亿卢布(250亿美元)，是2012年初的九倍。
尽管新兴市场出现震荡，这些投资者仍然坚守对俄的投资仓位，他们押注俄罗斯拥有的外汇储备会让卢布保持坚挺。
可情况却相反，卢布是今年表现最差的新兴货币之一，兑美元跌了10%。
卢布意外疲软可能促使对亏损始料不及的外资出逃，不过，早在局势发展到最近这个地步前，外资可能就已经开始撤离。
摩根大通对投资者的月度调查显示，基金公司2月转为低配卢布和俄罗斯债券，同时也在大幅减少美元债券持仓。
“我想市场希望俄罗斯能有更高的风险溢价，”高盛资产管理公司的债券基金经理Sam Finkelstein说。他对俄罗斯持中性立场。
现在想要说服股市投资者留在俄罗斯，变得更加困难。摩根士丹利估计，今年已有逾20亿美元流出俄罗斯股票基金，2013年流出了42亿美元。
俄罗斯股市基于2015年预估获利的市盈率约为4.7倍，在所有新兴股市中是最低的，部分原因是对公司治理的担忧，以及对俄当地机构缺乏信心。相比之下，另一陷入麻烦的新兴市场--土耳其股市的市盈率尚有逾7倍。
有些基金公司认为俄罗斯股票够便宜，愿意押注，比如摩根大通，但有些基金经理，比如前面提到的Greenberg就更想等等看，他们担心俄罗斯出现经济衰退，甚至爆发全面战争。而其他一些人或许就干脆斩仓撤资。
长期观察俄罗斯问题的Trusted Sources董事总经理Christopher Granville说，俄政府想要重新吸引投资者，将必须费很大力气。
他认为当前情况与2003年尤科斯(Yukos)事件的影响类似。当年普京政府接管了俄罗斯最大的石油公司，以贪污罪名将其老板Mikhail Khodorkovsky打入监狱，该事件引发大量外资出逃。
“当时普京为了达到自己的目的，不惜以损害经济和投资环境为代价，结果当然是付出了很大代价，”Granville说。
“这次他认为乌克兰事关俄罗斯的重大利益，打算采取忍耐态度。如果进行一些损失控制的话，俄罗斯资产还有可能反弹。但如果普京心意已决，坚决不回头，那俄罗斯近期是投资者不能碰的地方。”(完)
(编译 张明钧/白云; 审校 孙茉莉/田建华)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场