《分析》俄罗斯玩硬的，外资仓皇出逃

**不合时宜**

俄罗斯与西方的对峙会因为不合时宜而带来更多损失。

首先，俄罗斯经济已经身陷困境，增长率放缓至不到2%，通胀上升，投资率滞留在约20%，远低于必要的水平。占俄罗斯预算收入一半的石油，其前景也不乐观。

第二，过去两年有投资者克服对俄罗斯的担忧，买入卢布债券，目前外资持有近四分之一的卢布债券。央行数据显示，截至2013年底，外资持有的俄罗斯债券升至9,000亿卢布(250亿美元)，是2012年初的九倍。

尽管新兴市场出现震荡，这些投资者仍然坚守对俄的投资仓位，他们押注俄罗斯拥有的外汇储备会让卢布保持坚挺。

可情况却相反，卢布是今年表现最差的新兴货币之一，兑美元跌了10%。

卢布意外疲软可能促使对亏损始料不及的外资出逃，不过，早在局势发展到最近这个地步前，外资可能就已经开始撤离。

摩根大通对投资者的月度调查显示，基金公司2月转为低配卢布和俄罗斯债券，同时也在大幅减少美元债券持仓。

“我想市场希望俄罗斯能有更高的风险溢价，”高盛资产管理公司的债券基金经理Sam Finkelstein说。他对俄罗斯持中性立场。

现在想要说服股市投资者留在俄罗斯，变得更加困难。摩根士丹利估计，今年已有逾20亿美元流出俄罗斯股票基金，2013年流出了42亿美元。

俄罗斯股市基于2015年预估获利的市盈率约为4.7倍，在所有新兴股市中是最低的，部分原因是对公司治理的担忧，以及对俄当地机构缺乏信心。相比之下，另一陷入麻烦的新兴市场--土耳其股市的市盈率尚有逾7倍。

有些基金公司认为俄罗斯股票够便宜，愿意押注，比如摩根大通，但有些基金经理，比如前面提到的Greenberg就更想等等看，他们担心俄罗斯出现经济衰退，甚至爆发全面战争。而其他一些人或许就干脆斩仓撤资。

长期观察俄罗斯问题的Trusted Sources董事总经理Christopher Granville说，俄政府想要重新吸引投资者，将必须费很大力气。

他认为当前情况与2003年尤科斯(Yukos)事件的影响类似。当年普京政府接管了俄罗斯最大的石油公司，以贪污罪名将其老板Mikhail Khodorkovsky打入监狱，该事件引发大量外资出逃。

“当时普京为了达到自己的目的，不惜以损害经济和投资环境为代价，结果当然是付出了很大代价，”Granville说。

“这次他认为乌克兰事关俄罗斯的重大利益，打算采取忍耐态度。如果进行一些损失控制的话，俄罗斯资产还有可能反弹。但如果普京心意已决，坚决不回头，那俄罗斯近期是投资者不能碰的地方。”(完)