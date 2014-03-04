《热点透视》高鑫零售证明外资零售商能够在中国市场突围

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby 编译 李婷仪
路透香港3月4日 - 高鑫零售 是外资大卖场也可以在中国赚钱的一个例子。就在竞争对手沃尔玛 辛苦经营中国市场、Tesco 甚至已经撤离的时候，大润发的母公司高鑫零售去年净利反而成长了15%。其成功之道在于严格管控营运成本，而咄咄逼人的在线零售商令这一点更加重要。
在中国一盘散沙般的食品杂货市场，外国企业生存艰难。缺乏现成的物流服务迫使零售商得从头开始建构其分销网点。随着其在中国沿海发达地区之外寻求成长，外资零售商益发感到吃力。沃尔玛等一些企业决定放慢扩张步伐。来自英国的Tesco则把旗下店铺并入与华润创业 的合资企业中；在截止2013年2月的三年内，Tesco在中国净亏损高达36亿元人民币(5.9亿美元)。
相形之下，高鑫零售的表现亮眼得多。根据Euromonitor，这家由法国零售商欧尚(Auchan)及台湾润泰联合掌控的集团，已成为中国最大的大卖场运营商。来自旗下323个大卖场的营收在2013年成长10%，净利润率约为3%。华润创业的零售净利润在2013年上半年仅有1.5%。
高鑫零售的成功归结起来，在于严控成本。虽然毛利率不如其他一些外资对手，但去年其营运支出占营收的百分比仅有Tesco的一半。高鑫零售严控分店员工编制：去年薪资水平仅增加0.2%。此外，计划库存系统较好或许也助其一臂之力。
高鑫零售前方的一只拦路虎可能是线上零售商，他们的固定成本更低。根据摩根士丹利的计算，电子商务的竞争或许能解释高鑫零售第四季同店销售为何下滑。相较于沃尔玛收购现有线上零售商的控股权，高鑫零售旗下的电商业务飞牛网才刚起步。如果要继续在中国盈利，控制成本将更加至关重要。
相关消息
--高鑫零售集团公布2013年净利27.8亿元人民币，较上年增加15%。
--公司称2013年营收为862亿元人民币，成长约11%。毛利增加15%至186亿元人民币。
--公司建议最终每股派息0.28港元，2012年派息为每股0.12港元。(完) (译文审校 徐文焰)
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