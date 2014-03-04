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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 12:21 BJT

中国货币市场：回购利率七天期领涨，28天正回购重启强化谨慎预期

路透北京3月4日 - 中国银行间市场周二主要期限质押式回购利率 多有不同程度涨幅，七天期领涨。市场人士表示，央行近九个月后重启28天期正回购操作，冲击目前主要限于强化谨慎预期；偏松流动性尚未根本改变，资金供给充裕依旧。

不过，他们同时指出，14天期回购一二级市场价格相差无多，致部分机构选择参与公开市场投标，为未来流动性收敛对冲留下了可能。

"资金蛮松的，很多人都在出钱，在主动问要不要借钱，一个月内资金供应不限量的，"华东地区一银行交易员称，“利率跟开盘也有关，七天、14天利率上涨跟发28天正回购有关，期限拉长了一倍，预期上有担忧。”

中国央行公开市场今日进行了共850亿元人民币的正回购操作，操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。其中350亿元14天期正回购中标利率持平于3.8%，500亿元28天期为4%。

一参与14天正回购操作的机构人士也表示，将资金用于公开市场投标，资金融出的难度较二级市场还要容易一些，价格也相差无几。

上述华东交易员并指出，月内资金走势仍要看央行公开市场脸色，财税缴款等冲击要待4月才会再次明显起来。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0875 2.0662 +2.13

七天 3.5155 2.8243 +69.12

14天 3.8170 3.6269 +19.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9000 1.4450 +145.50

七天 3.3800 2.5050 +87.50

14天 3.4100 3.0100 +40.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.1600 2.0900 +7.00

七天 3.5300 2.7800 +75.00

14天 3.8000 3.7400 +6.00

Shibor

其中:隔夜 2.0830 2.0850 -0.20

七天 3.5135 2.8210 +69.25

三个月 5.5150 5.5190 -0.40

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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