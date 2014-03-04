中国货币市场：回购利率七天期领涨，28天正回购重启强化谨慎预期

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京3月4日 - 中国银行间市场周二主要期限质押式回购利率 多有不同程度涨幅，七天期领涨。市场人士表示，央行近九个月后重启28天期正回购操作，冲击目前主要限于强化谨慎预期；偏松流动性尚未根本改变，资金供给充裕依旧。
不过，他们同时指出，14天期回购一二级市场价格相差无多，致部分机构选择参与公开市场投标，为未来流动性收敛对冲留下了可能。
"资金蛮松的，很多人都在出钱，在主动问要不要借钱，一个月内资金供应不限量的，"华东地区一银行交易员称，“利率跟开盘也有关，七天、14天利率上涨跟发28天正回购有关，期限拉长了一倍，预期上有担忧。”
中国央行公开市场今日进行了共850亿元人民币的正回购操作，操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。其中350亿元14天期正回购中标利率持平于3.8%，500亿元28天期为4%。
一参与14天正回购操作的机构人士也表示，将资金用于公开市场投标，资金融出的难度较二级市场还要容易一些，价格也相差无几。
上述华东交易员并指出，月内资金走势仍要看央行公开市场脸色，财税缴款等冲击要待4月才会再次明显起来。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0875 2.0662 +2.13
七天 3.5155 2.8243 +69.12
14天 3.8170 3.6269 +19.01
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9000 1.4450 +145.50
七天 3.3800 2.5050 +87.50
14天 3.4100 3.0100 +40.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1600 2.0900 +7.00
七天 3.5300 2.7800 +75.00
14天 3.8000 3.7400 +6.00
Shibor
其中:隔夜 2.0830 2.0850 -0.20
七天 3.5135 2.8210 +69.25
三个月 5.5150 5.5190 -0.40
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A