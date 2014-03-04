香港股市：港交所下月增设人民币期货夜市，并增加跨期组合

路透香港3月4日 - 香港交易及结算所 周二宣布，将于4月7日起于收市后交易时段（俗称期货夜市）加入人民币货币期货交易，并于同日起为该产品推出第四个季月的合约月份，及增加多组跨期组合。

港交所旗下的人民币货币期货为全球首只可交收人民币货币期货。港交所表示，现时由香港时间17:00至23:00的收市后期货交易时段的交易、结算及风险管理措施，将适用于人民币货币期货的收市后交易，惟价限则订于各人民币货币期货合约月份在日期交易时段最后成交价的+/-3%（股票指数期货该该时段的价限继续为+/-5%）。

如合约月份在当日的日间交易时段未有进行交易，则采用前一日的结算价作为参考价计算。新加入的合约月份则采用上一个合约月份的参考价。

港交所表示，新增第四个季月合约，令人民币货币期货的合约月份增加至八个，合约期可长达至16个月。

由4月7日起可供交易的合约月份（即月及下三个月份）为4至7月；而季月则分别为今年的9月和12月、2015年的3月和6月（6月为新增的第四个季月）。