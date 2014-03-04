《分析》美国两党预算恶斗虽已停火，但财政长期恶化问题仍无解

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
**长期改革**
许多预算专家认为华盛顿反而在退步。他们表示，更好的做法应当是逐步削减补助，同时维持运输基础设施和其它计划的支出水平不变，以提振缓慢复苏的经济。
“近期我们有针对基层政府的紧缩措施，却没有能放缓支出增长的长期改革，这不符合经济和预算的需要，”一预算委员会的高级顾问Ed Lorenzen说。
议员们发现，从政治层面看，削减联邦机构预算要比减少面向老年人的社保和医保福利容易，因为老年人在积极参政的选民中占大多数。
任何重大改革都会成为被抨击的对象。共和党议员曾因为平价医疗法案中的医保节支措施猛烈抨击民主党派，依据法案，政府将逐渐减少对医生和医院的医疗费支付。而民主党派则因为将老年人医保部分私有化的提议抨击共和党。
与此同时，老年人游说组织AARP等影响力很大的团体则反对获得两党支持的变革措施，比如有关富裕退休人士支付更多医保的提议。
但预算专家指出，押注福利改革的议员只是在推迟不可避免的事情。
“要么通过更多的公私合作将政府提供服务的方式现代化，要么就大幅减少福利，要么就大幅增税，”美国企业研究院的Hassett说。“这些都是可选的做法。”(完)
(编译 蔡美珍/朱晓军/白云; 审校 高琦/王翔琼)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场