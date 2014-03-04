《分析》美国两党预算恶斗虽已停火，但财政长期恶化问题仍无解

**长期改革**

许多预算专家认为华盛顿反而在退步。他们表示，更好的做法应当是逐步削减补助，同时维持运输基础设施和其它计划的支出水平不变，以提振缓慢复苏的经济。

“近期我们有针对基层政府的紧缩措施，却没有能放缓支出增长的长期改革，这不符合经济和预算的需要，”一预算委员会的高级顾问Ed Lorenzen说。

议员们发现，从政治层面看，削减联邦机构预算要比减少面向老年人的社保和医保福利容易，因为老年人在积极参政的选民中占大多数。

任何重大改革都会成为被抨击的对象。共和党议员曾因为平价医疗法案中的医保节支措施猛烈抨击民主党派，依据法案，政府将逐渐减少对医生和医院的医疗费支付。而民主党派则因为将老年人医保部分私有化的提议抨击共和党。

与此同时，老年人游说组织AARP等影响力很大的团体则反对获得两党支持的变革措施，比如有关富裕退休人士支付更多医保的提议。

但预算专家指出，押注福利改革的议员只是在推迟不可避免的事情。

“要么通过更多的公私合作将政府提供服务的方式现代化，要么就大幅减少福利，要么就大幅增税，”美国企业研究院的Hassett说。“这些都是可选的做法。”(完)