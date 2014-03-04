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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 12:37 BJT

重发-中国债市动态：现券收益率加剧上扬，28天正回购重启令预期愈发谨慎

(重发以修改国开行招标增发债的链接)

路透上海3月4日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率升幅明显，个别品种达10bp(基点)。市场人士表示，前期交易盘获利回吐已令现券收益率有所回升，而今日央行28天期正回购重启亦属意料之外，令机构对未来流动性预期愈发谨慎，现券抛压显现。

“现券收益率上的挺快的，个别金融债品种涨了近10bp，这一波交易盘获利也差不多了，央行又发了28天正回购品种，虽然量不大，但是预期更谨慎了，”华北一银行交易员称。

上海一银行交易员表示， 正回购出来多了个品种，市场有点情绪反转，不过操作量并不大，资金面还是比较宽松。

央行公开市场今日进行了共850亿元人民币的正回购操作，操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。其中350亿元14天期品种中标利率持平于3.8%，500亿元28天期为4%。

上述华北交易员认为，估计当前资金利率已经属于下限，未来流动性不可能再大幅宽松了，只有可能继续收紧，且今日一级市场国开新债结果也高于预期，令现券市场做多情绪继续减弱。

业内人士周二透露，国开行稍早招标的五期固息增发债，中标收益率分别为4.7050%、5.1193%、5.2883%、5.4210%(加权)和5.5023%，均高于市场预期。

银行间市场周二主要期限质押式回购利率 多有不同程度的涨幅，七天领涨。市场人士表示，央行近九个月后重启28天期正回购操作，冲击目前主要限于强化谨慎预期；偏松流动性尚未根本改变，资金供给充裕依旧。

剩余期限约6.36年的固息国债130015券最新成交对应收益率 为4.3850%，上日尾盘为4.3600%。剩余期限约4.87年的固息政金债14国开02券最新成交对应收益率 为5.3003%，上交易日尾盘报5.2500%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.728元，跌0.264元，或0.28%。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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