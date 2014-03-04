重发-中国债市动态：现券收益率加剧上扬，28天正回购重启令预期愈发谨慎

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(重发以修改国开行招标增发债的链接)
路透上海3月4日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率升幅明显，个别品种达10bp(基点)。市场人士表示，前期交易盘获利回吐已令现券收益率有所回升，而今日央行28天期正回购重启亦属意料之外，令机构对未来流动性预期愈发谨慎，现券抛压显现。
“现券收益率上的挺快的，个别金融债品种涨了近10bp，这一波交易盘获利也差不多了，央行又发了28天正回购品种，虽然量不大，但是预期更谨慎了，”华北一银行交易员称。
上海一银行交易员表示， 正回购出来多了个品种，市场有点情绪反转，不过操作量并不大，资金面还是比较宽松。
央行公开市场今日进行了共850亿元人民币的正回购操作，操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。其中350亿元14天期品种中标利率持平于3.8%，500亿元28天期为4%。
上述华北交易员认为，估计当前资金利率已经属于下限，未来流动性不可能再大幅宽松了，只有可能继续收紧，且今日一级市场国开新债结果也高于预期，令现券市场做多情绪继续减弱。
业内人士周二透露，国开行稍早招标的五期固息增发债，中标收益率分别为4.7050%、5.1193%、5.2883%、5.4210%(加权)和5.5023%，均高于市场预期。
银行间市场周二主要期限质押式回购利率 多有不同程度的涨幅，七天领涨。市场人士表示，央行近九个月后重启28天期正回购操作，冲击目前主要限于强化谨慎预期；偏松流动性尚未根本改变，资金供给充裕依旧。
剩余期限约6.36年的固息国债130015券最新成交对应收益率 为4.3850%，上日尾盘为4.3600%。剩余期限约4.87年的固息政金债14国开02券最新成交对应收益率 为5.3003%，上交易日尾盘报5.2500%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.728元，跌0.264元，或0.28%。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A