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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 12:37 BJT

《综述》澳洲央行维持稳定的利率政策，房屋市场和消费都显示回暖

* 澳洲央行连续第七个月维持利率在2.5%不变，前景稳定

* 房屋市场、消费和出口的升温，帮助平衡矿业下滑的影响

* 周三出炉的GDP报告料显示澳洲第四季经济增长2.6%

路透悉尼3月4日 - 澳洲央行周二维持指标利率在纪录低位2.5%，并称前景基本不变，同时指出有迹象显示过去的降息举措已发挥效力，刺激了房屋市场和消费回暖。

澳洲央行承认矿业投资荣景结束后的转型是个难题，失业也可能进一步上升。但央行也提出了一些值得保持乐观的理由。

“近期信息反映出消费者需求略有增强，并预示房屋建筑市场会稳健扩张。”央行总裁史蒂文森在政策会议后的简报声明里指出。

“一些企业状况和信心指标显示出改善，并且出口也在增长。”他还补充道，“随着时间推移，持续的低利率和汇率的下降将帮助经济进一步增长。”

澳洲周三将公布2013年第四季GDP报告，成长率料继续低于趋势水平，但仍保持扩张步伐，从而令澳洲延续22年的无衰退的经济增长之路。
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