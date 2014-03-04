路透基点：友达寻求65亿元人民币五年期贷款，以兴建昆山厂房--RLPC

多位消息人士指出，友达仍在与中国一家主要银行就融资案结构和条件进行磋商。

友达光电在2013年10月取得一笔269亿台币的贷款，17家台湾银行业者加入此案。融资案原本计划规模为330亿台币，现在则分为A部分269亿台币的五年期贷款，和B部分30亿台币的一个月期无担保过桥贷款。两部分之和不超过269亿台币。(完)