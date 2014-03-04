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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 12:54 BJT

路透基点：友达寻求65亿元人民币五年期贷款，以兴建昆山厂房--RLPC

路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾液晶显示器(LCD)厂商--友达光电寻求65亿元人民币(10.6亿美元)五年期贷款，以在中国昆山兴建新厂。

多位消息人士指出，友达仍在与中国一家主要银行就融资案结构和条件进行磋商。

一名消息人士表示，此前据报友达可能同时寻求美元和人民币融资。

友达目前在中国上海、苏州和厦门设有工厂。

友达光电在2013年10月取得一笔269亿台币的贷款，17家台湾银行业者加入此案。融资案原本计划规模为330亿台币，现在则分为A部分269亿台币的五年期贷款，和B部分30亿台币的一个月期无担保过桥贷款。两部分之和不超过269亿台币。(完)

(编译 龚芳; 审校 张明钧)
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