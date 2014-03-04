香港股市：恒指早盘上涨，然受到内地市场跌势打压

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透香港3月4日 - 中国股市周二早盘下跌，压制香港股市，银行类股构成最大拖累，因央行6月以来首次重启28天期正回购操作，导致现金利率上升。
恒生指数 上涨0.4%至22,592点，恒生国企指数 持平。全球市场情绪仍相当谨慎，投资者正谨慎留意乌克兰-俄罗斯局势。
“目前人们没理由在市场当中过于活跃。乌克兰局势紧张，而且部分人士在为中国的两会布仓，预期政府会出台扶持性政策，”敦沛证券副总裁黄志阳称。
中国央行公开市场今日进行了共850亿元人民币的正回购操作，操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。其中350亿元14天期正回购中标利率持平于3.8%，500亿元28天期为4%。
紫金矿业 攀升3.5%，因金价触及四个月高点，此前俄罗斯出兵乌克兰引发避险需求。
云游控股 飙涨6.1%至1月中旬以来最高，此前这家游戏公司宣布以7,000万美元收购未上市同行Magic Feature。(完)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A