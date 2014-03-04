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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 12:57 BJT

香港股市：恒指早盘上涨，然受到内地市场跌势打压

路透香港3月4日 - 中国股市周二早盘下跌，压制香港股市，银行类股构成最大拖累，因央行6月以来首次重启28天期正回购操作，导致现金利率上升。

恒生指数 上涨0.4%至22,592点，恒生国企指数 持平。全球市场情绪仍相当谨慎，投资者正谨慎留意乌克兰-俄罗斯局势。

“目前人们没理由在市场当中过于活跃。乌克兰局势紧张，而且部分人士在为中国的两会布仓，预期政府会出台扶持性政策，”敦沛证券副总裁黄志阳称。

中国央行公开市场今日进行了共850亿元人民币的正回购操作，操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。其中350亿元14天期正回购中标利率持平于3.8%，500亿元28天期为4%。

紫金矿业 攀升3.5%，因金价触及四个月高点，此前俄罗斯出兵乌克兰引发避险需求。

云游控股 飙涨6.1%至1月中旬以来最高，此前这家游戏公司宣布以7,000万美元收购未上市同行Magic Feature。(完)
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