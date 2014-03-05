重温稿- 路透调查：欧洲央行本周料按兵不动，不致决议调降利率

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透班加罗尔3月3日 - 周一出炉的路透调查显示，受访的交易商几乎都认为欧洲央行周四开会时，不会决议将当前已位于纪录低点的利率往下调整。
在22名货币市场交易商当中，有20位认为欧洲央行本周不会调降现为0.25%的再融资利率，仅有一位预期央行现位于零水准的存款利率会有所调整。
＂他们会暂且按兵不动。所有欧元区的经济数据都出现好转，即使过剩的流动性减少，货币市场利率并未上扬，＂一名货币市场交易商表示。
略过半数(19名中有11名)交易商认为欧洲央行今年不会开始印钞票，或在初级市场买进主权债券，亦即进行所谓的量化宽松措施(QE)。
上周受访的78名分析师当中，有三分之一预测央行将开会决议降息，而有更多的少数派认为央行今年会被迫印钞。
这项例行性的调查报告显示，欧元区银行业者会在欧洲央行每周的再融资标售中借入950亿欧元(1,310亿美元)，上周则有940.36亿欧元到期。
在欧洲央行所借出两笔长期性危机贷款当中，银行业者下周料将偿还21亿欧元，低于本周将偿还的30.12亿欧元。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2