重温稿- 路透调查：欧洲央行本周料按兵不动，不致决议调降利率

路透班加罗尔3月3日 - 周一出炉的路透调查显示，受访的交易商几乎都认为欧洲央行周四开会时，不会决议将当前已位于纪录低点的利率往下调整。

在22名货币市场交易商当中，有20位认为欧洲央行本周不会调降现为0.25%的再融资利率，仅有一位预期央行现位于零水准的存款利率会有所调整。

＂他们会暂且按兵不动。所有欧元区的经济数据都出现好转，即使过剩的流动性减少，货币市场利率并未上扬，＂一名货币市场交易商表示。

略过半数(19名中有11名)交易商认为欧洲央行今年不会开始印钞票，或在初级市场买进主权债券，亦即进行所谓的量化宽松措施(QE)。

上周受访的78名分析师当中，有三分之一预测央行将开会决议降息，而有更多的少数派认为央行今年会被迫印钞。

这项例行性的调查报告显示，欧元区银行业者会在欧洲央行每周的再融资标售中借入950亿欧元(1,310亿美元)，上周则有940.36亿欧元到期。