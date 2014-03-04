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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 13:26 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--3月4日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 3,050

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
    2014/3/6       14              3.80%          600
         3/11      14              3.80%        1,000
         3/13      14              3.80%          600
         3/18      14              3.80%          350
    
                         当月累计: 2,550   
    ---------------------------------------------------
    2014/4/1       28              4.00%          500
    
                         当月累计：500
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
      
    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 0亿元

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
     暂无
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    注：1.央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5
月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发
。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周
单次，以及零操作均有出现。
   另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工
具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。
        2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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