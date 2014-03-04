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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 13:30 BJT

澳洲股市：逆势收高，受建筑许可数据乐观提振

路透悉尼3月4日 - 澳洲股市周二升高0.3%，因建筑许可数据乐观且能源类股涨升，有助于抵消乌克兰与俄罗斯紧张形势引发的忧虑。

澳洲央行周二维持指标利率在纪录低位2.5%，并称前景基本不变，同时指出有迹象显示过去的降息举措已发挥效力，刺激了房屋市场和消费回暖。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨15.9点，至5,400.2点，表现优于亚太地区其他市场。(完)
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