版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 13:29 BJT

国际油市：布兰特原油守在111美元上方，因乌克兰危机升温

路透新加坡3月4日 - 布兰特原油周二守在111美元上方，处于去年底以来最高水准，因俄罗斯对乌克兰的军事行动令全球市场不安，并使输往欧洲的能源供应受扰的疑虑升温。

美国原油周一触及五个半月高位，此前俄罗斯于周末对乌克兰的克里米亚自治区派兵，而美国和欧盟则扬言，如果俄不撤回部队，将采取制裁。

0503GMT，布兰特原油4月合约 微升0.02美元，报111.22美元，上日结算价创12月27日以来最高。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐