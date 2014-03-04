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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 14:16 BJT

中国农业：港口棕榈油库存近纪录高位，料打压进口量--交易商

路透吉隆坡3月4日 - 交易商周二指出，由于国内需求疲弱，中国主要港口棕榈油库存已升至约120万吨的近纪录高位，未来几个月这可能打压该国的棕榈油进口量。

中国是全球第二大的棕榈油进口国，其国内需求降低可能抑制马来西亚指标棕榈油期货 涨势。该期货价格周一跳升至17个月高点，因乾热天气威胁到东南亚棕榈油产量。

交易商估计中国港口棕榈油库存约在100万-120万吨间，高于通常的50万-60万吨水准。

“包括港口库存在内，影响棕榈油价格的因素很多，”上海一家券商的资深分析师在吉隆坡一场行业会议间隙告诉路透。

“中国的棕榈油需求通常从4月开始回升，但今年情况恐不佳，因为国内市场供应过剩。”该分析师称。她因未获授权对媒体发言，因而不愿具名。

她指出，油菜籽库存偏高可能进一步压抑中国棕榈油进口需求。油菜籽可压榨生产油菜籽油。

该分析师估计中国油菜籽库存处于500万吨的纪录高位，并称市场盛传5月的下次收成前，政府可能开始出售部分收储。(完)

(编译 张若琪 审校 艾茂林)
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