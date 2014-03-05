表格：台湾2月末外汇存底为4,179.78亿美元，月增0.25%--央行

路透台北3月5日 - 台湾央行周三公布，2月末外汇存底为4,179.78亿美元，较上月增加10.43亿美元或0.25%，再创纪录高位。央行表示，2月外汇存底增加，主要因外汇存底投资运用收益，及欧元等货币对美元升值所致。

央行并表示，2月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,483亿美元，占外汇存底约59%。

若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。

依据美国财政部的资料，12月底止台湾是美国国债的第七大持有国家/地区，金额为1,822亿美元，较上月减少15亿美元，为连续第三个月减持。来自台湾持有者大宗主要为台湾央行，其余是本地寿险、银行或企业等。

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以下是外汇存底变化：

外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)

金额按市价计算

(亿美元) (亿美元)

2014年

2月底 4,179.78 +0.25 2,483 59

1月底 4,169.35 +0.03 2,439 59

2013年

12月底 4,168.11 +0.30 2,517 60

11月底 4,155.59 -0.01 2,475 60

10月底 4,156.01 +0.72 2,514 60

9月底 4,126.11 +0.79 2,354 57

8月底 4,093.88 +0.06 2,253 55

7月底 4,091.18 +0.62 2,290 56

6月底 4,066.06 -0.00 2,285 56

5月底 4,066.16 +0.35 2,393 59

4月底 4,051.94 +0.82 2,358 58

3月底 4,018.90 -0.54 2,234 56

2月底 4,040.80 -0.61 2,252 56

1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55 (完)

资料来源：台湾央行