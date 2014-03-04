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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 13:54 BJT

澳新汇市：澳元兑美元由升转跌，因澳洲央行称历史标准来看汇价仍偏高

路透悉尼/惠灵顿3月4日 - 澳元周二难以录得涨幅，此前澳洲央行称澳元汇价“按历史标准来看偏高”，削弱国内强劲楼市数据的影响。

澳元兑美元 回落至盘初的0.8924美元，此前展现抗跌性。澳元兑美元在澳洲央行公布决议后一度上探0.8970美元。央行在3月政策会议中维持利率在纪录低点2.5%，一如市场预期，并重申最审慎的做法可能是在一段时期内维持政策稳定。

稍后澳元缩减涨幅，因澳洲央行在声明中指出，以历史标准来看澳元汇价偏高。澳元上个月涨2%，并不为央行所乐见，央行一直希望汇价降低来支撑经济。
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