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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 14:36 BJT

欧洲汇市：欧元和美元走高，此前媒体称俄罗斯军演部队受命撤回基地

路透东京3月4日 - 欧元兑美元周二跳涨并触及日高，此前有媒体报导俄罗斯总统普京命令本周进行军演的部队回到基地。

俄罗斯新闻机构周二引述克林姆林宫发言人称，普京已下令本周进行军事演习的部队回到基地。

欧元 最高升至1.3767美元。美元兑日圆 也上涨0.4%至101.81日圆。(完)
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