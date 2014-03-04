版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 14:15 BJT

日本个股：本田汽车2月中国销量较上年同期增长27.6%

路透上海3月4日 - 本田汽车 周二表示，该公司及其两家中国合资公司2月在华市场约售出40,858辆汽车，较上年同期增长27.6%。

本田汽车今年1月及去年12月在华销量同比分别劲扬33.6%和60.4%。

今年1-2月本田汽车在中国市场销售量较上年同期成长31.3%，共计约104,095辆。

本田汽车今年在华销售目标为90万辆，较去年增18.9%。该公司在中国的合作伙伴包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐