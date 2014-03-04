《SAFT专栏》俄罗斯带来的痛苦领悟：金砖四国投资概念已死

在一个会发生俄罗斯出兵乌克兰这种事件的世界，前往海外冒险的资本将会更加谨慎。而态度更加谨慎的资本，则需要更高的回报才能引诱它投靠。虽然俄罗斯特别会因此而受创，但其他新兴市场极可能也无法例外。

除了俄罗斯出兵乌克兰本身造成的伤害，这个事件在国际社会引起的轻微反应，也同样造成影响。德国似乎倾向阻止能源相关制裁，而英国则是不希望有任何可能危及伦敦金融中心招牌的措施，像是没收俄罗斯富人海外资产等等。

但这里要先澄清一点，俄罗斯本身是一个很特别的不良投资标的，即使在俄罗斯股市周一重挫10.8%之前，俄国金融市场就已经反映了这个因素。

最近这些日子，其他有关新兴市场及全球投资如何“成功奏效”的原有假设，已经陆续遭遇挑战。就拿中国人民币 为例，过去几年，全球市场几乎笃定认为人民币将在中国人行严密把关之下缓慢稳步升值。

但出人意料的，两个星期前，人民币突然开始走贬，一些押注人民币稳步升值的炒家，被打得落花流水。有理由可以相信，中国当局只是希望让市场存在有升有贬的风险，同时让那些打算利用人民币缓升便车大赚一笔的炒家，没办法过得那么舒服。

话虽如此，中国经济在设法朝消费驱动的转型过程中，也面临一些重大困难，这是中国在去杠杆的同时，必须做的事，但可能会让许多重要族群备感痛苦。

让人民币贬值，在经济面上可以减少许多冲击。但在国际社会上，这也是很危险的一招，可能会引发一波以邻为壑的货币竞贬。

更不用说，人民币贬值会不利于外国资本流入，就跟俄罗斯出兵乌克兰事件是一样效果。