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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 14:36 BJT

日本股市：日经收升0.5%，买盘伺机逢低进场

路透东京3月4日 - 日本股市日经指数周二上涨，中止四日跌势，一些投资者伺机买进深跌个股，但乌克兰情势仍令市场为之戒慎。

日经指数 收高0.5%至14,721.48点。指数在2013年跳涨57%之后，今年迄今下跌将近10%，是表现最糟糕的发达国家股市之一。

现股市场收盘之后，日经期货 上涨0.8%，此前有报导俄罗斯总统普京下令军事演习部队撤回所属基地。但俄方否认军演和乌克兰事件有关。

东证股价指数 上涨0.6%至1,204.11点，但交投清淡，成交量触及今年以来最低水平。

JPX-Nikkei 400指数 上涨0.6%至10,892.99点。(完)
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