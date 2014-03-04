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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 14:45 BJT

日本个股：日产汽车2月在中国汽车销量较上年同期增长55.6%

路透上海3月4日 - 日产汽车 周二表示，该公司及其中国合资企业2月在中国市场售出约7.19万辆汽车，较上年同期增长55.6%。

今年1月该公司在华汽车销量同比微跌0.4%，去年12月则同比劲扬70.4%。

今年1-2月日产汽车在华销量约16.71万辆，较上年同期增17.8%。

日产汽车今年在华销售目标为140万辆，较上年增加10.6%。该公司在中国和东风汽车集团 建有合资企业。(完) (编译 张若琪 审校 王翔琼/李春喜)
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