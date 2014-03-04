《中国债市每日综述》获利盘出逃引发踩踏，28天正回购出场增资金忧虑

* 公开市场28天正回购现身，引发资金忧虑
* 获利盘全力出逃，加速收益率升势
* 回购基准的IRS也扩大涨幅
* 资金面变化仍是近期关注焦点
路透上海3月4日 - 中国央行公开市场周二增加28天正回购助力回收流动性，增加机构对未来资金忧虑。现券市场获利盘闻风出逃，卖压罩顶致今日收益率加速上行，部分长期限政策性金融债涨幅逾10个基点(bp)。
交易员指出，落袋为安锁定盈利是今日收益率走升的主因，还不能说明行情已经转恶。唯波动加剧，机构看多信心不如以往坚定，需要继续关注公开市场下一步操作对资金面的影响。
人民币近期大贬并趋向双向波动，银行间市场资金水位持续偏高，央行公开市场随之渐进加码，周二新增28天期正回购品种，拉长部分资金锁定期限，为时隔九个月以来重启该操作工具，但操作规模缩减。
上海一银行交易员表示，今日中长债收益率加速上行，“主要是(对资金忧虑)情绪影响，越来越多的人想出来，就造成这种局面。”
受市场情绪不佳影响，今日一级市场表现较前期也有所逊色。国开行增发的五期固息债收益率均高于预期。
对于后市，另一银行交易员认为，本周后三天利率债供给偏多，若对资金信心不能得到改善，市场料继续承压，”现在市场的焦点还是在资金，下周可能会转向经济数据吧。“
剩余期限约9.5年的国开行固息债130240券最新成交 在5.56%，上日尾盘在5.47%附近；另一活跃券种--剩余期约6.6年的固息国债130020券最新成交 在4.4050%，上日尾盘为4.34%。
人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二大涨。交易员称，央行公开市场意外重启28天期正回购操作，拉长资金锁定期限，推升机构谨慎预期，场内近期累积的获利盘已过于丰厚，今日借机回吐，IRS曲线整体陡峭化上移。
**七天回购大举反弹，28天正回购现身加重谨慎预期**
作为今日影响最大的资金因素，银行间七天期回购 加权利率大举反弹近70个bp，而隔夜持稳，二者点差再度扩大至逾140bp。
市场人士表示，央行公开市场近九个月后重启28天期正回购操作，冲击目前主要限于强化谨慎预期；偏松流动性尚未根本改变，资金供给充裕依旧。
不过，他们同时指出，14天期回购一二级市场价格相差无多，致部分机构选择参与公开市场投标，为未来流动性收敛对冲留下了可能。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 今日扩大跌势，收报92.610元，较上日结算价下跌0.382元，或0.41%。
北京时间16:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0677 2.0662 +0.15
七天 3.5036 2.8243 +67.93
14天 3.7201 3.6269 +9.32
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.3100 1.4450 -13.50
七天 2.9400 2.5050 +43.50
14天 3.1300 3.0100 +12.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1600 2.0900 +7.00
七天 3.5300 2.7800 +75.00
14天 3.8000 3.7400 +6.00
Shibor
其中:隔夜 2.0830 2.0850 -0.20
七天 3.5135 2.8210 +69.25
三个月 5.5150 5.5190 -0.40
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)