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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 15:18 BJT

韩国债市：公债收低，关注下任央行总裁提名和乌克兰局势

路透首尔3月4日 - 韩国公债价格周二再度下跌，此前韩国总统在周一提名前央行资深副总裁李柱烈为央行下任总裁，该影响继续发酵。但乌克兰紧张局势升级推动避险需求，令公债跌幅有限。

对李柱烈的提名打压了一些市场人士押注央行或进一步降息的期望。

指标10年期韩国公债收益率 上升3个基点，3月三年期公债期货 收低0.02点，报105.78。

今日收市价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.78 105.80

10年期公债收益率 3.582% 3.552%

五年期公债收益率 3.205% 3.117%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 石冠兰)
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