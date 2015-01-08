《羊年展望》美升息令台湾汇债Q2走弱风险高，全年波动率和上年相仿

* 美国升息牵动汇债走向，第二季风险升高

* 台币今年估在31.25-32.8间波动

* 10年公债殖利率估在1.40-1.80%间来回

记者 林妙容/董永年

路透台北1月8日 - 美国升息是今年全球金融市场的热门话题，台湾这个小型经济体受外部冲击影响大，随大国风向的垂柳摆动自保是不二法则。若美国如预期在今年中升息，驯羊年台币汇价弱势难免，公债市场有机会先多后空。

路透在汇市及债市各调查10家金融机构显示，台币汇价均价今年高低区间将落在31.25-32.8之间，高低位差距1.55台币，波动度约5%；公债市场指标10年公债殖利率高低位则在1.40-1.80%间，殖利率波动幅度约40基点。

除少数不同意见外，调查中市场人士多数认为美国今年将一如预期升息，在此前后全球资金不断投入美元资产，上半年将导致美元走强、美债强势的双多格局，并有机会带动台币弱势往33元测试，台湾10年公债往1.40%测试走低。

然而市场对美国升息后的看法较为分歧，有人主张美元强势将持续，也有人主张美元涨多必须修正，加上除美国以外的区域经济前景变数增多，令下半年的情势更加复杂。

**台币弱势难免，但不会一路贬值**

摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰认为，美元在未来二至三年还会继续强势，从过去20至30年的平均走势来看，目前仍处在长线平均之下。他认为支撑美元强势的其中一个原因是资金不断投入美元计价资产，让美元进入持续升值的良性循环。

〞台湾央行不会逆势而为，如果其他非美货币弱势整理，台币的基调就是跟着一起贬。〞一本地银行汇市交易员说。

路透访谈的交易商包括五家外资银行及五家本地大型银行，市场预估均价在31.25-32.8间，大区间则在30.1-33.6台币。

调查中多数银行指出，因开年台币即快速贬破32元整数关卡，预料第一季有机会在32元附近持平或因农历年前的台币需求偏升整理，第二季进入美国升息循环的预期，台币有机会重新再度贬值，底部多数预估不会贬破33元。

第三季起若美国已经升息，美元强势或有机会修正或一路独强，市场看法较为分歧，届时台币或重回升值轨道或持续弱势整理至第四季。

高度监控台币汇价的台湾央行数度重申，新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，惟若因不规则因素导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，将维持外汇市场秩序，并因而有〞柳树理论〞或〞逆风操作〞之名。

交易员认为以央行总裁彭淮南的稳定操作性格看来，2015羊年虽然面对更多国际不确定因素，但台币的波动度仍有机会维持在5-7%之内，以维持进出口商对均衡汇价的预期。央行维稳性格验证在2008年金融海啸以后，台币汇价虽然大贬，但多数时间均在29元至35元之间，只有在2011年年初至当年8月曾升破29元，波动度也只有约20%。

2014年台币兑美元 汇价的高低位在29.765-31.894间，波动度约在7.2%左右。

以下为路透调查10家金融机构对2015年台币汇率高低点及差价预估：

低位 高位 高低差(元台币)

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外资银行一 30.1 32.3 2.2

外资银行二 31.0 32.5 1.5

本地大型银行一 31.0 32.8 1.8

本地大型银行二 31.0 33.0 2.0

本地大型银行三 31.5 32.5 1.0

外资银行三 31.5 32.8 1.3

本地大型银行四 31.5 33.0 1.5

外资银行四 31.5 33.0 1.5

本地大型银行五 31.6 33.6 2.0

外资银行五 31.8 32.5 0.7

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均价 31.25 32.8 1.55

**公债市场估美升息幅度不大**

根据路透对10家公债交易商的调查，美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时升息，将是牵动2015年台债走势的最大变数，但也因预期升息幅度有限，台湾指标10年公债 殖利率将不脱在1.40-1.80%区间。

路透访谈的交易商包括一家大型金融机构、四家大型银行、三家证券商及两家票券商，市场预估中值为1.40-1.80%，大区间则在1.40-2.00%。

〞升息前很难操作，因为利率会反映预期往上走。但若升的机率与幅度不大，还是不能空手。〞一位票券商交易员说。

虽然市场一般预料美联储会在今年升息，但对确切时点看法仍莫衷一是。路透调查的交易商中，有高达八家认为会在下半年升息。

既然上半年升息机率低，且第一季又有大量公债到期，交易商普遍认为，在补券需求带动下，第一季公债殖利率将有走低的机会。

〞第一季到期量大，有补券需求，适合做多。〞一位大型民营银行交易员称。

根据统计资料显示，今年公债到期还本共计4,650亿台币，第一季到期就有2,500亿台币，第三季也到期2,150亿，第二与第四季到期量为零。财政部第一季公债发行量预估为2,300亿。

2014年台湾指标10年公债殖利率仅在1.4630%至1.7700%间震荡，幅度不过30.7个基点。

**二、三季台债风险升高**

从美联储在下半年展开升息步伐的预估来看，交易员预估第二及第三季将会是台债风险最高的时候。

〞升息前约半年，债市通常偏空，殖利率会测高点。〞一位证券商交易员表示。

不过交易商也普遍指出，欧洲、日本经济不佳，中国今年利率仍有下调风险，美国经济无法一路独强，纵然有升息机会，幅度也可能有限。

一公股银行交易主管即表示，升息议题对债市影响的时间已经超过一年半，但美国10年指标公债 殖利率在期间的殖利率却从3.0%的高位拉回至2.0%。同年期的日本与德国公债殖利率更是持续创下纪录低位。

〞地球还有一半的地方在宽松，资金到处窜，债市其实不用悲观。〞她说。

证券商交易员则指出，相较于美债殖利率的跌幅，台债下修的幅度有限。因此纵使美债开始反应升息议题弹升，空头在台债发挥的空间也不大。待美联储开始升息，台湾央行也跟进调升后，债市殖利率不排除有再走多的机会。

以下为公债交易商对2015年指标10年公债殖利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型金融机构 1.45 1.80

大型银行一 1.40 1.75

大型银行二 1.50 2.00

大型银行三 1.50 1.90

大型银行四 1.40 1.70

证券商一 1.40 1.70

证券商二 1.40 1.80

证券商三 1.40 1.80

票券商一 1.40 1.80

票券商二 1.45 1.80

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