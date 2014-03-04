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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 15:34 BJT

《全球汇市》欧元/日圆上升，俄军演部队撤回基地缓解地缘风险忧虑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3761 1.3734 +0.20 +0.12 1.3745

美元/日圆 101.86 101.43 +0.42 -3.27 105.30

欧元/日圆 140.16 139.30 +0.62 -3.16 144.73

美元/瑞郎 0.8830 0.8831 -0.01 -1.10 0.8928

英镑/美元 1.6678 1.6665 +0.08 +0.74 1.6556

美元/加元 1.1089 1.1076 +0.12 +4.42 1.0620

澳元/美元 0.8944 0.8936 +0.09 +0.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8379 0.8370 +0.11 +2.11 0.8206

澳元/日圆 91.100 90.640 +0.51 -2.93 93.850

新西兰元/日圆 85.350 84.900 +0.53 -1.23 86.410

英镑/日圆 169.88 169.03 +0.50 -2.55 174.33

澳元/新西兰元 1.0667 1.0670 -0.03 -1.67 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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