《全球汇市》欧元/日圆上升，俄军演部队撤回基地缓解地缘风险忧虑

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3761 1.3734 +0.20 +0.12 1.3745
美元/日圆 101.86 101.43 +0.42 -3.27 105.30
欧元/日圆 140.16 139.30 +0.62 -3.16 144.73
美元/瑞郎 0.8830 0.8831 -0.01 -1.10 0.8928
英镑/美元 1.6678 1.6665 +0.08 +0.74 1.6556
美元/加元 1.1089 1.1076 +0.12 +4.42 1.0620
澳元/美元 0.8944 0.8936 +0.09 +0.35 0.8913
新西兰元/美元 0.8379 0.8370 +0.11 +2.11 0.8206
澳元/日圆 91.100 90.640 +0.51 -2.93 93.850
新西兰元/日圆 85.350 84.900 +0.53 -1.23 86.410
英镑/日圆 169.88 169.03 +0.50 -2.55 174.33
澳元/新西兰元 1.0667 1.0670 -0.03 -1.67 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/李春喜/李婷仪/张若琪 审校 田建华/王洋/杜明霞)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862