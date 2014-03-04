中国期市：沪铜自七个月低位反弹收高，现货低迷料限制上涨空间

路透上海3月4日 - 在前几日破位下跌后，上海期铜周二出现企稳迹象，期价自盘中所及七个月低位反弹并小幅收高。业内人士指出，今日的反弹主要受外盘带动，然投资者对中国制造业疲弱的忧虑仍挥之不去，加之现货市场表现低迷，这波反弹高度可能有限。

沪铜主力1405合约 收报每吨48,990元，微涨0.04%，盘中一度触及48,600元的去年7月末以来最低。但下午2点前后在外盘的带动下逐级反弹，最终全数收复了日内失地。

外盘方面，伦敦金属交易所(LME)期铜周二在亚洲盘中升向7,000美元整数关，俄罗斯总统普京下令军演部队回到基地，令乌克兰紧张局势略微缓和，市场避险情绪也随之消退，原油和铜等大宗商品应声上涨。

截至北京时间15:15，LME三个月期铜 报每吨6,990美元，上扬0.32%。

上海中期金属分析师方俊峰表示，“近期的PMI数据印证了国内制造业疲软的现况，整个市场的悲观情绪一直较重，反映到工业品上面就是全面下跌的节奏。”

尽管今日沪铜勉强收高，但其他工业品表现并不乐观，焦煤 收跌1.55%，刷新该品种去年上市以来新低；橡胶 跌1.52%创近五年最低。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)上周六公布，2月官方制造业采购经理人指数(PMI)创八个月新低，而汇丰稍早发布的制造业PMI亦将至七个月低位。

方俊峰并指出，现在国内铜价虽已跌到5万元以下，但现货仍呈现贴水，这与去年11月铜价在五万附近时现货升水200-300元形成明显反差，表明了目前现货人气的低迷。未来沪铜能否走强，也需重点关注升贴水指标。

行业网站--上海金属网(shmet.com)的报价显示，截至周二中午11:30，现货铜贴水80-180元/吨。

业内人士还表示，近期的人民币兑美元贬值，对铜进口需求也会带来抑制，无论还是融资铜还是实体需求都会受到影响，但影响程度还取决于较长期的汇价走势。

路透技术分析师王涛表示，由于沪铜48,940元的支撑位已被击穿，预计期价将下探47,540-48,070元的区间。

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中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 48,990 0.04 302,254

黄金(au) 1406 263.95 0.15 195,950

螺纹钢 (rb) 1405 3,310 -0.09 1,086,978

橡胶 (ru) 1405 14,260 -1.52 150,394 大商所 豆粕 (m) 1405 3,333 -0.80 1,242,654

豆油 (y) 1405 6,848 0.03 393,004

焦炭 (j) 1405 1,238 -1.75 189,214 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,636 0.30 286,290

棉花 (cf) 1405 19,300 1.69 71,592 中金所 沪深300(if) 1403 2,169.8 0.24 93,122

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)