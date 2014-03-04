中国债市：利率互换全线走升，28天正回购意外重启后止盈心态升温

路透上海3月4日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二大涨。交易员称，央行公开市场意外重启28天期正回购操作，拉长资金锁定期限，推升机构谨慎预期，场内近期累积的获利盘已过于丰厚，今日借机回吐，IRS曲线整体陡峭化上移。

“早盘大家看到14天(正回购)量比较小，就往下given，Repo 1Y最低到4.37%，后面发现还多了一个28天(品种)，市场情绪反转，一路上行。”广发银行交易员吴思捷称。

北京一商业银行交易员则指出，IRS曲线今日陡峭化上行，Repo 1Y上行约7-8bp，Repo 5Y目前上行10bp左右，因28天期正回购操作意外现身，刺激止盈盘涌出，“ (市场反应)挺激烈的 止盈的人都很急，Repo 1Y从5.2%到4.4%，下来了80bp了。 ”

人民币近期大贬并趋向双向波动，银行间市场资金水位持续偏高，央行公开市场随之渐进加码，周二新增28天期正回购品种，拉长部分资金锁定期限，为时隔九个月以来重启该操作工具，但操作规模缩减。

上海另一商业银行交易员指出，人民币上周大幅波动并走贬，央行仍主要是在对冲外汇市场购汇投放的资金，但资金面最宽松的局面应该已经过去，后续要继续关注央行是否还将继续加码，及资金价格上行幅度。

外汇市场上人民币近期走势跌宕起伏，上周五盘中波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位，本周以来走势相对平稳，维持窄幅区间波动，盘中未有明显的监管层干预，市场交投谨慎。

资金市场上，周二主要期限质押式回购利率 多有不同程度涨幅，七天期领涨。市场人士表示，央行近九个月后重启28天期正回购操作，冲击目前主要限于强化谨慎预期；偏松流动性尚未根本改变，资金供给充裕依旧。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1500/4.2475 4.4338/4.5175 4.5613/4.6475 4.6825/4.7700 4.6634/4.9334

上日 3.9953/4.1113 4.3070/4.3850 4.4080/4.4883 4.5040/4.5920 4.5367/4.7700

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变动 +0.1547/+0.1362 +0.1268/+0.1325 +0.1533/+0.1592 +0.1785/+0.1780 +0.1267/+0.1634

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。