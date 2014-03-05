台湾数据：2月消费者物价指数年减0.05%，创六个月低位

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透台北3月5日 - 台湾主计总处周三公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.05%，低于路透调查的升0.2%，创去年8月以来低位，当时为下跌0.78%。
主计总处称，2月物价指数下跌主因农历春节过后，相关食品价格及保母费回跌，加以冬季服饰折扣促销所致。
2月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.48%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
2月 1月
CPI（较上年同期） -0.05 +0.76
路透调查（较上年同期） +0.20 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.30 +0.10
核心CPI（较上年同期） -0.20 +0.95
WPI（较上年同期） -0.48 +0.42
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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