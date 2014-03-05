台湾数据：2月消费者物价指数年减0.05%，创六个月低位

路透台北3月5日 - 台湾主计总处周三公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.05%，低于路透调查的升0.2%，创去年8月以来低位，当时为下跌0.78%。

主计总处称，2月物价指数下跌主因农历春节过后，相关食品价格及保母费回跌，加以冬季服饰折扣促销所致。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：