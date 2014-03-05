中国汇市：人民币早盘低开高走，观望情绪仍重短线料延续双向波动

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 中间价小幅贬值
* 盘中未见央行干预迹象
* 即期短线料延续双向波动走势
* 政府工作报告明确将放宽汇率波动区间
路透北京3月5日 - 人民币兑美元即期 周三早盘低开高走，但总体走势较为均衡。交易员表示，在上周末大跌后，市场观望情绪依然较浓，近期汇价料延续双向波动走势。
市场人士称，人民币即期早盘受中间价下跌的影响低开，不过随后结汇盘稍占上风，带动汇价震荡上行，日内交投氛围仍偏谨慎，等待政策指引。
“上午整体走得较为均衡，没有看到央行干预迹象，市场短线仍以观望心态为主，近期料呈双边波动走势，”一国有大行交易员表示。
备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强在政府工作报告中指出，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，扩大汇率双向浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。
上述交易员表示，李总理的报告给出了明确的政策信号，今年的汇率波动区间将进一步放宽，“幅度估计会放宽到2%吧。”
北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.1377元，上日收报6.143元。今日人民币兑美元中间价 为6.1257元，上日中间价为6.1236元。
全球汇市方面，日圆周三盘初整理跌幅，此前俄罗斯总统普京降低了在乌克兰爆发战争的可能性，使得避险需求消退，日圆走势急剧反转。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1630/50，上日尾盘为6.1575。
北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1295/25元，上一交易日尾盘报6.1301元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 丁琦; 审校 吴云凌)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选