中国汇市：人民币早盘低开高走，观望情绪仍重短线料延续双向波动

* 中间价小幅贬值

* 盘中未见央行干预迹象

* 即期短线料延续双向波动走势

* 政府工作报告明确将放宽汇率波动区间

路透北京3月5日 - 人民币兑美元即期 周三早盘低开高走，但总体走势较为均衡。交易员表示，在上周末大跌后，市场观望情绪依然较浓，近期汇价料延续双向波动走势。

市场人士称，人民币即期早盘受中间价下跌的影响低开，不过随后结汇盘稍占上风，带动汇价震荡上行，日内交投氛围仍偏谨慎，等待政策指引。

“上午整体走得较为均衡，没有看到央行干预迹象，市场短线仍以观望心态为主，近期料呈双边波动走势，”一国有大行交易员表示。

备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强在政府工作报告中指出，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，扩大汇率双向浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。

上述交易员表示，李总理的报告给出了明确的政策信号，今年的汇率波动区间将进一步放宽，“幅度估计会放宽到2%吧。”

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.1377元，上日收报6.143元。今日人民币兑美元中间价 为6.1257元，上日中间价为6.1236元。

全球汇市方面，日圆周三盘初整理跌幅，此前俄罗斯总统普京降低了在乌克兰爆发战争的可能性，使得避险需求消退，日圆走势急剧反转。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1630/50，上日尾盘为6.1575。

北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1295/25元，上一交易日尾盘报6.1301元。