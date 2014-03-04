《中国数据观测》2月新增人民币贷款料明显回落，M2增速持稳

* 公布内容: 2月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚3月15日 --调查结果 : 2月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 广义货币供应量(M2)同比% 13.2 12.8-13.7 13.2 15.2 20 新增人民币贷款(亿元) 7,160 5,500-8,000 13,200 6,200 20 人民币贷款余额同比% 14.3 14.1-14.4 14.3 15.0 11 --数据要点: 在1月新增贷款大幅飙升逾万亿元人民币之后，路透调查分析师预计，中国2月新增信贷规模将较上月明显 回落，但整个一季度银行将基本保持较强的贷款投放意愿。2月末广义货币供应量(M2)同比增速则料与上月持 平。 2月份贸易顺差或大幅回落，加之人民币贬值预期强烈，资金流入规模将有所下降。利率市场显示，2月下 旬银行系统流动性状况较好。但非信贷资产受监管加强、扩张放缓，对广义货币创造形成了一定约束。 接受路透调查的16家机构预测中值显示，2月末M2同比增速料为13.2%；2月新增人民币贷款7,160亿元，大 幅低于前月的13,200亿元。 “综合考虑未来一年新增外汇占款期望值不低；央行货币政策保持稳健，并对影子银行进一步加强管理； 及财政约束加强不利于现口径下广义货币创造等多方面因素，预计2014年全年广义货币供应新增15-15.8万亿 ，对应余额年同比增长13.5-14.2%。”交通银行金融研究中心发布的报告称。 招商证券报告认为，1月信贷投放超预期，部分原因是去年12月受抑制的信贷需求在1月集中释放，这显然 不符合央行货币信贷工作会议对全年贷款投放的要求，再考虑到春节放假因素，2月新增信贷规模将较上月大 幅回落。 “货币市场‘挤泡沫’和经济、金融形势决定的信贷增长放缓格局，导致货币增长呈现了稳中趋降的走势 。”上海证券报告称。 报告认为，工业增长虽有复苏，但仍处较低水平；过去信贷快速增长带来的风险仍处在持续暴露过程中， 导致借贷双方增长都下降。信贷增长放缓意味着信用创造过程放缓，货币增长也将随之变慢。 人民币近期大贬并趋向双向波动，银行间市场资金水位持续偏高，央行公开市场随之渐进加码，并于周二 新增28天期正回购品种，拉长部分资金锁定期限，为时隔九个月以来重启该操作工具，但操作规模缩减。 2014年第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对3月中国存款基准利率及准备金 率仍维持不变预期。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比%) ) 澳新银行 13.2 7,000 ~ 交通银行 13.2 7,100 14.3 中银国际 13.2 6,000 14.1 西班牙对外银行 13.1 6600 14.2 美银美林 13.7 8,000 14.4 凯投宏观 13.2 7,000 ~ 招商证券 13.1 7,000 14.2 花旗 12.9 7,221 ~ 中信证券 13.5 7,000 ~ 光大证券 13.3 7,500 ~ 高盛 13.0 5,500 14.2 高频经济 13.1 7,976 ~ 汇丰银行 13.2 7,500 ~ 华创证券 12.8 7,000 ~ 华宝信托 13.2 8,000 14.3 ING 13.1 7,300 ~ 兴业银行 13.5 8,000 14.4 上海证券 13.3 7,000 14.2 申银万国 13.2 7,220 14.3 瑞银 13.4 7,500 14.3 注：~表示数据不可得。(完) (发稿 谢衡; 审校 张喜良)