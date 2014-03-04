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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 18:45 BJT

《中国数据观测》2月新增人民币贷款料明显回落，M2增速持稳

* 公布内容: 2月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚3月15日


    --调查结果 : 
         2月指标           中值         区间        上月    上年同期  参与预测机构
                                                                                数
 广义货币供应量(M2)同比%   13.2      12.8-13.7      13.2     15.2          20
  新增人民币贷款(亿元)     7,160    5,500-8,000    13,200    6,200         20
   人民币贷款余额同比%     14.3      14.1-14.4      14.3      15.0         11
        
    --数据要点:
    
    在1月新增贷款大幅飙升逾万亿元人民币之后，路透调查分析师预计，中国2月新增信贷规模将较上月明显
回落，但整个一季度银行将基本保持较强的贷款投放意愿。2月末广义货币供应量(M2)同比增速则料与上月持
平。
    
    2月份贸易顺差或大幅回落，加之人民币贬值预期强烈，资金流入规模将有所下降。利率市场显示，2月下
旬银行系统流动性状况较好。但非信贷资产受监管加强、扩张放缓，对广义货币创造形成了一定约束。
 
    接受路透调查的16家机构预测中值显示，2月末M2同比增速料为13.2%；2月新增人民币贷款7,160亿元，大
幅低于前月的13,200亿元。
    
    “综合考虑未来一年新增外汇占款期望值不低；央行货币政策保持稳健，并对影子银行进一步加强管理；
及财政约束加强不利于现口径下广义货币创造等多方面因素，预计2014年全年广义货币供应新增15-15.8万亿
，对应余额年同比增长13.5-14.2%。”交通银行金融研究中心发布的报告称。
    
    招商证券报告认为，1月信贷投放超预期，部分原因是去年12月受抑制的信贷需求在1月集中释放，这显然
不符合央行货币信贷工作会议对全年贷款投放的要求，再考虑到春节放假因素，2月新增信贷规模将较上月大
幅回落。
    
    “货币市场‘挤泡沫’和经济、金融形势决定的信贷增长放缓格局，导致货币增长呈现了稳中趋降的走势
。”上海证券报告称。
    
    报告认为，工业增长虽有复苏，但仍处较低水平；过去信贷快速增长带来的风险仍处在持续暴露过程中，
导致借贷双方增长都下降。信贷增长放缓意味着信用创造过程放缓，货币增长也将随之变慢。

    人民币近期大贬并趋向双向波动，银行间市场资金水位持续偏高，央行公开市场随之渐进加码，并于周二
新增28天期正回购品种，拉长部分资金锁定期限，为时隔九个月以来重启该操作工具，但操作规模缩减。               
    
    2014年第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对3月中国存款基准利率及准备金
率仍维持不变预期。               
    
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    以下为本次路透调查结果:
    欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选         
    
 机构名称           M2(同比%)     新增贷款   人民币贷款余
                               (亿元人民币     额 (同比%)
                                       )    
                                            
 澳新银行            13.2         7,000           ~
 交通银行            13.2         7,100         14.3
 中银国际            13.2         6,000         14.1
 西班牙对外银行      13.1         6600          14.2
 美银美林            13.7         8,000         14.4
 凯投宏观            13.2         7,000           ~
 招商证券            13.1         7,000         14.2
 花旗                12.9         7,221           ~
 中信证券            13.5         7,000           ~
 光大证券            13.3         7,500           ~
 高盛                13.0         5,500         14.2
 高频经济            13.1         7,976           ~
 汇丰银行            13.2         7,500           ~
 华创证券            12.8         7,000           ~
 华宝信托            13.2         8,000         14.3
 ING                 13.1         7,300           ~
 兴业银行            13.5         8,000         14.4
 上海证券            13.3         7,000         14.2
 申银万国            13.2         7,220         14.3
 瑞银                13.4         7,500         14.3
 
       注：~表示数据不可得。(完)      

 (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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