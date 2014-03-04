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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 17:06 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月4日 - 以下为CMC Marketes分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周没能升破位于1.3835美元的趋势线阻力，欧元已然回落，但若突破此处仍有升向1.4000的机会。欧元仍偏空，目前汇价虽仍低于1.3835，但若缺乏明显跌势，则的确有向上发展之虞。下档支撑位在1.3720以及上周低点1.3640。

美元/日圆：仍面临下跌压力，恐跌向上月低位100.75日圆。跌破100.20日圆水平和200日均线的话，可能进一步跌向98.30日圆。美元需要攻克102.80日圆水平，才能重返103日圆并迈向105.00。

欧元/英镑：由于处于0.8270/80英镑区域阻力下方，回落至0.8160英镑低位的下行风险仍在。跌破0.8160将下探2010年低位和0.8065，升破0.8280英镑将看向0.8325。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3754 1.3734 +0.15 +0.07 1.3745

美元/日圆 101.80 101.43 +0.36 -3.32 105.30

欧元/日圆 140.04 139.30 +0.53 -3.17 144.63

美元/瑞郎 0.8835 0.8831 +0.05 -1.04 0.8928

英镑/美元 1.6704 1.6665 +0.23 +0.89 1.6556

美元/加元 1.1082 1.1076 +0.05 +4.35 1.0620

澳元/美元 0.8960 0.8936 +0.27 +0.53 0.8913

新西兰元/美元 0.8380 0.8370 +0.12 +2.12 0.8206

欧元/瑞郎 1.2154 1.2126 +0.23 -0.95 1.2271

欧元/英镑 0.8233 0.8240 -0.08 -0.77 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8763 8.8923 -0.18 +0.33 8.8474

美元/挪威克朗 6.0305 6.0451 -0.24 -0.59 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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