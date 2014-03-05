重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.37%，料在二级附近

* 招标品种：财政部七年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(5日)10:35-11:35

* 受访人数：7位(银行和券商)

* 预测区间：4.30%-4.43%

* 预测均值：4.37%

路透北京3月4日 - 中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，公开市场新增28天正回购品种，强化机构谨慎心态，明日一级也将因此承压；但考虑部分配置资金对该期限国债应存一定需求，预期加权中标收益率不会大幅脱离二级，预测均值在4.37%。

人民币近期大贬并趋向双向波动，银行间市场资金水位持续偏高，央行公开市场随之渐进加码，周二新增28天期正回购品种，拉长部分资金锁定期限，为时隔九个月以来重启该操作工具，但操作规模缩减。

华南一券商分析师认为，今日公开市场资金净回笼量虽然不大，但28天的期限还是造成市场一定的担忧，支持短期内收益率继续下行的因素在走弱，预计明日国债需求一般，加权中标利率或在二级水平附近。

不过上海一银行交易员提到，近两日现券的波动更多体现的是交易户的情绪，但对于明日国债应有部分投资户存在需求，这将成为一个助力因素。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.3046%。是次续发国债的标的券140003券 最新成交报4.35%，盘中最高曾达到4.38%。

明日新债为财政部今年第三期 七年期品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为3月5日上午10:35-11:35，不进行甲类成员追加投标。

在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至3月10日进行分销；3月12日起与原发行部分合并上市交易。