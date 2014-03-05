重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.37%，料在二级附近

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 招标品种：财政部七年续发固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(5日)10:35-11:35
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：4.30%-4.43%
* 预测均值：4.37%
路透北京3月4日 - 中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，公开市场新增28天正回购品种，强化机构谨慎心态，明日一级也将因此承压；但考虑部分配置资金对该期限国债应存一定需求，预期加权中标收益率不会大幅脱离二级，预测均值在4.37%。
人民币近期大贬并趋向双向波动，银行间市场资金水位持续偏高，央行公开市场随之渐进加码，周二新增28天期正回购品种，拉长部分资金锁定期限，为时隔九个月以来重启该操作工具，但操作规模缩减。
华南一券商分析师认为，今日公开市场资金净回笼量虽然不大，但28天的期限还是造成市场一定的担忧，支持短期内收益率继续下行的因素在走弱，预计明日国债需求一般，加权中标利率或在二级水平附近。
不过上海一银行交易员提到，近两日现券的波动更多体现的是交易户的情绪，但对于明日国债应有部分投资户存在需求，这将成为一个助力因素。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.3046%。是次续发国债的标的券140003券 最新成交报4.35%，盘中最高曾达到4.38%。
明日新债为财政部今年第三期 七年期品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为3月5日上午10:35-11:35，不进行甲类成员追加投标。
在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至3月10日进行分销；3月12日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于1月15日招标发行的第三期记账式附息国债，当期发行量100亿元，投标倍数4.59倍，票面利率4.44%。此后于2月19日进行了首次续发，中标收益率4.3733%，投标倍数1.75倍。（完） (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选