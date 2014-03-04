更新版 1-台湾货币市场：提存期首日银行资金充裕，短率大致持稳

* 提存期初银行调度自由，资金充裕

* 短率大致平稳

* 短票金额相当少，供不应求 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北3月4日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。提存期首日银行的调度余裕大增，在需求减少下，市况相对安静。

资金调度人士表示，银行的资金情势相对宽裕，且期初各方以静制动，资金需求减少。而月初票券商的短票到期量也不多，期初的调度情况相对安静。

〞今天是超级的安静，期初了大家也该做报表了。〞一位小型银行资金调度人士表示。

一位票券商交易人士表示，由于3月临季底，因此将提前做好跨季的资金安排。目前先不做落点在月内的短票，估计自下周开始将提供跨月落点的短票，并将利率稍稍提高以做为吸引银行资金的诱因。

至于央行提高每月冲销一年期定存单至1,200亿的影响，多位资金调度人士认为，短期之内不致影响货币市场的宽裕现况，不过中长期下来则不能忽视央行这个紧缩的动作可能加速短率走高的速度。

台湾央行将于5日(周三)标售一年期定存单，金额维持在1,200亿台币；12日(下周三)标售两年期定存单100亿。央行一位不愿具名官员表示，自上个月起标售1,200亿台币的一年期存单，银行间的反应还不错，且向央行反映还有需求，因此基于银行资金配置续标。

银行间隔夜拆款加权平均利 报0.388%，上日在0.386%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率成交在0.380-0.450%，上日在0.380-0.500%。

**短票量很少**

短票方面，大型票券商表示，市场资金很多，但短票的到期量相当的少，因此今日成交疏落。

另一家大型票券商交易员则表示，短票供不应求，今日成交的自保短票全数在0.60%的区间低位。而拆款的部分，利率也全数降至0.40-0.41%。

30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，区间低位成交多。

台湾央行共发行1,818.15亿台币存单，相较存单到期金额1,812.15亿台币，存单发行余额增6亿。

本周央行存单到期金额为1兆7,848.05亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周三3,623.80 亿、周四3,859.30亿、周五3,565.30亿台币。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负150亿台币，累计超额准备为负150亿、加计前期1%的超额准备为367亿台币。

**债券RP利率平稳**

债券市场附买回(RP)利率则持稳。市场人士表示，旬初资金偏向宽松，但因有寿险进行货币基金的配置调整，使得投信端资金分配略有不均，惟对调度未产生影响。

交易员指出，寿险业者现多倾向申购货币型基金，让投信代为操作庞大的资金部位。但寿险也会检视每月的基金绩效，将资金自表现不佳的基金赎回，转为申购排名较前面的基金。惟此一举措也造成投信端的资金分配不均。

"若(基金)没排在前50名，就会被抽吧。但这是正常流动。"一位票券商交易员说。

至于央行持续标售1,200亿台币364天期存单的影响，一证券商交易员认为，央行此举应该是希望陆续回收市场过度浮滥的资金，避免短率有进一步下探的机会。但因隔拆利率已维持在0.387%附近许久，在尚未走高前，短端利率应该不会受到影响。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天公司债附买回利率成交在0.56-0.57%，短天期公司债附买回利率主交投则在0.48%附近，大致与上日相同。