《分析师观点》台湾2月CPI创六个月低位，今年估央行不升息

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透台北3月5日 - 台湾主计总处周三公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.05%，低于路透调查的升0.2%，创去年8月以来低位，当时为下跌0.78%。
主计总处称，2月物价指数下跌主因农历春节过后，相关食品价格及保母费回跌，加以冬季服饰折扣促销所致。
2月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.48%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
2月 1月
CPI（较上年同期） -0.05 +0.76
路透调查（较上年同期） +0.20 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.30 +0.10
核心CPI（较上年同期） -0.20 +0.95
WPI（较上年同期） -0.48 +0.42
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源
**市场评论**
--大众银行分析师 陈森林：
2月的CPI年增率转负有点出乎意外，之前我们看到1月的销售状况不错，看起来可能是因为天气转好的关系。2月的CPI负成长，看起来暗示民间的消费力道不强，实质状况的改善力道不高，民间消费不如预期。
虽然央行近来拉高每月例行标售一年期存单的总额至1,200亿台币，目前我们看来是为了冲销过多的游资，而不意在紧缩，因为从CPI来看，今年全年央行都不会有升息的机会。
--元大投顾分析师 王诚宏：
我们是预估上升0.1%，但这样的结果也不意外。大概是因为农历年前后物资供应丰富，但天气偏冷使得消费意愿有点抵销。今年不会有通膨压力，要看到景气灯号连续亮出绿灯半年，央行才会考虑升息，应该要到第四季有机会。
**市场反应**
--台币兑美元 周二收盘贬1.1分至30.380。
--台股加权股价指数 周二收低0.55%，报8,554.54点。
--指标五年期公债103/4 殖利率周二收高基0.78点基点报1.1038%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行去年12月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续10次维持利率不变。
--主计总处2月底对2014年全年经济成长率的预估为2.82%，CPI年成长率为1.07%。
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选