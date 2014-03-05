《分析师观点》台湾2月CPI创六个月低位，今年估央行不升息

路透台北3月5日 - 台湾主计总处周三公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.05%，低于路透调查的升0.2%，创去年8月以来低位，当时为下跌0.78%。

主计总处称，2月物价指数下跌主因农历春节过后，相关食品价格及保母费回跌，加以冬季服饰折扣促销所致。

2月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.48%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

2月 1月

CPI（较上年同期） -0.05 +0.76

路透调查（较上年同期） +0.20 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.30 +0.10

核心CPI（较上年同期） -0.20 +0.95

WPI（较上年同期） -0.48 +0.42

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林：

2月的CPI年增率转负有点出乎意外，之前我们看到1月的销售状况不错，看起来可能是因为天气转好的关系。2月的CPI负成长，看起来暗示民间的消费力道不强，实质状况的改善力道不高，民间消费不如预期。

虽然央行近来拉高每月例行标售一年期存单的总额至1,200亿台币，目前我们看来是为了冲销过多的游资，而不意在紧缩，因为从CPI来看，今年全年央行都不会有升息的机会。

--元大投顾分析师 王诚宏：

我们是预估上升0.1%，但这样的结果也不意外。大概是因为农历年前后物资供应丰富，但天气偏冷使得消费意愿有点抵销。今年不会有通膨压力，要看到景气灯号连续亮出绿灯半年，央行才会考虑升息，应该要到第四季有机会。

**市场反应**

--台币兑美元 周二收盘贬1.1分至30.380。

--台股加权股价指数 周二收低0.55%，报8,554.54点。

--指标五年期公债103/4 殖利率周二收高基0.78点基点报1.1038%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行去年12月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续10次维持利率不变。

--主计总处2月底对2014年全年经济成长率的预估为2.82%，CPI年成长率为1.07%。

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