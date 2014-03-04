美国股市：标普500收于历史高点，俄乌紧张关系降温

迪士尼(Walt Disney) 股价触及盘中纪录高位，此前其与第二大卫星电视供应商Dish Network 敲定协议，Dish取得迪士尼旗下网路如ABC和ESPN等的播映权，得以提供传统电视订阅以外的节目内容。

迪士尼股价大涨2.8%，收报81.71，此前一度触及盘中纪录高位82.17美元。

全球最大手机晶片厂商高通(Qualcomm)股价上涨3.4%，收报76.11美元，脱离周二触及的盘中纪录高位76.79美元。高通将股票买回权限调高50亿美元至78亿美元，并将现金股利增加20%。

零售商RadioShack Corp 股价暴跌17.3%至2.25美元。该公司在假日销售惨跌后，将最多关掉1,100家美国商店。

根据BATS Global Markets的数据，约有74亿股换手，略高于过去一个月的均值70亿。

在纽约证交所，上涨与下跌家数比约为5:1；在Nasdaq则为逾4:1。(完)