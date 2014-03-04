美国股市：标普500收于历史高点，俄乌紧张关系降温

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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迪士尼(Walt Disney) 股价触及盘中纪录高位，此前其与第二大卫星电视供应商Dish Network 敲定协议，Dish取得迪士尼旗下网路如ABC和ESPN等的播映权，得以提供传统电视订阅以外的节目内容。
迪士尼股价大涨2.8%，收报81.71，此前一度触及盘中纪录高位82.17美元。
全球最大手机晶片厂商高通(Qualcomm)股价上涨3.4%，收报76.11美元，脱离周二触及的盘中纪录高位76.79美元。高通将股票买回权限调高50亿美元至78亿美元，并将现金股利增加20%。
零售商RadioShack Corp 股价暴跌17.3%至2.25美元。该公司在假日销售惨跌后，将最多关掉1,100家美国商店。
根据BATS Global Markets的数据，约有74亿股换手，略高于过去一个月的均值70亿。
在纽约证交所，上涨与下跌家数比约为5:1；在Nasdaq则为逾4:1。(完)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。