中国证券：优先股政策将近期择机发布实施，正研究T+0推出可行性--证监会官员

路透上海3月5日 - 据中国证券报周三报导，全国政协委员、证监会市场监管部副主任王娴在参加全国两会期间表示，目前，优先股试点管理办法及有关配套文件制定工作已基本完成，将于近期择机发布实施；证监会并在积极研究T+0推出的可行性。

据她透露，优先股试点不存在行业限制，符合条件的上市公司和非上市公司都可以申请发行优先股。

对新三板转板机制问题，她说，证监会有比较全面的计划，根据各个板块之间的关系制定转板政策。作为新三板上一层级的创业板目前正在修改相关规则，将适当降低上市财务标准，下一步新三板公司转板将与创业板降低上市财务标准统筹考虑。

她介绍称，证监会高度关注和重视新三板发展，建立多层次市场基本的政策取向是建立具有有机联系的多层次资本市场体系，强调的是有机联系，不是各个市场相互隔离的，目标就是建立一个可上可下、可以转板的机制。 王娴还表示，证监会在积极研究T+0推出的可行性。T+0交易推出需要综合考量，正反两方面的因素都会统筹兼顾，既要考虑对改善市场流动性的正面作用，避免隔夜风险，也要考虑其负面作用。