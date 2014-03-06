《中国人大和政协十二届二次会议日程表》（3月6日-13日）

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
3/6（四）
09:00 财政部部长楼继伟等就“财税体制改革和财政工作”答记者问
10:30 农业部长韩长赋等就“扎实深化农村改革，加快发展现代农业”答记者问
14:30 中国工商银行原行长杨凯生等全国政协委员谈深化改革推动经济持续健康发展
16:00 卫生计生委主任李斌就“卫生计生事业改革发展”答记者提问
3/7（五）
09:00 商务部部长高虎城就“商务发展与对外开放”的相关问题答记者问
10:30 原新闻出版总署副署长李东东等全国政协委员谈推进人民政协协商民主建设
15:00 全国政协十二届二次会议第二次全体会议
3/8（六）
09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议
10:00 外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”答记者问
15:00 环保部有关负责人答加强环境保护建设美丽中国
3/9（日）
09:00 全国人大二次会议第二次全体会议
10:30 中国文联副主席冯骥才等全国政协委员谈保障和改善民生促进社会公平正义
15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议
3/10（一）
15:00 全国人大二次会议第三次全体会议
最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告
最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告
3/12（三）
09:00 全国政协十二届二次会议闭幕
3/13（四）
09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会
闭幕后国务院总理李克强答中外记者答
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完) here (发稿 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。