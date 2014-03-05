中国个股：上证所正研究设立战略新兴产业板--理事长

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透上海3月5日 - 全国政协委员、上海证交所理事长桂敏杰透露，为了给予国内创新企业和战略新兴产业更多支持，吸引类似优质互联网企业等战略新兴企业上市，上交所正在研究设立战略性新兴产业板。
中国证券报周三援引他的话还指出，如果建立这一板块，将在交易规则、上市规则、发行制度等方面做适当的调整，因为现有的条件不支持一些互联网企业在现有的市场上市。
“虽然现在已有创业板和新三板，但总体上资本市场对创新企业和战略新兴企业的支持还是不够。所以导致很多好的优质的战略性新兴企业到国外上市，例如大量的互联网企业到海外上市。”他说。
至于该板块和创业板的区别，桂敏杰解释称，战略新兴产业板将定位于规模稍大、已经越过成长期的相对成熟的企业，而深交所的创业板面向的是成长型、创业型企业。该板块将定位于与主板和创业板有一定的衔接。 他还表示，战略新兴产业板块对战略性新兴企业要有针对性，因为这类企业在公司治理、股权结构、发展方向等方面，都有不太一样的地方，要有相对应的规则，使资本市场能够支持战略性新兴产业发展。
目前即使是上市门槛较低的创业板，亦对拟上市公司有盈利要求，即最近两年连续盈利，最近两年累计不少于1,000万元人民币且持续增长；或是最近一年盈利且净利不少于500万元。但不少优质互联网企业在海外上市时并未实现盈利。（完）
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选