《香港报摘》--信报3月5日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 要闻版头条：
--为开拓收入来源，减少依赖现货市场，港交所 最快今年下半年引入内地商品期货合约到港交所买卖，该批以人民币计价、现金交收的基本金属和能源产品，旨在吸引欲进入内地市场的国际投资者。不过，市场人士大泼冷水，纷纷看淡新产品的交投量，更估计短期无助港交所的业绩。
* 其他：
--UNIQLO品牌母公司日企迅销集团 选择以香港预托证券形式（HDR），今天在港交所 作第二上市之际，同样以HDR形式在港上市的思佰益 昨天却发通告说，拟撤销其上市地位，并预期在6月25日生效，思佰益2011年4月来港发行HDR，至今不足3年。
--八达通继去年推出流动支付服务，上月又与支付宝及淘宝网合作推出网上付款服务，八达通行政总裁张耀堂透露，该公司将拓微付款市场，上半年研推P2P服务。
--泓富产业信托 公布，2013年可分派收入2.09亿港元，按年上升12%，末期每基金单位分派0.0751港元。
--海通国际 去年业绩，纯利5.29亿港元，按年大幅增长80.3%；营业额按年上升39.9%，至16.47亿元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选