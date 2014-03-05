《香港报摘》--信报3月5日

* 要闻版头条：

--为开拓收入来源，减少依赖现货市场，港交所 最快今年下半年引入内地商品期货合约到港交所买卖，该批以人民币计价、现金交收的基本金属和能源产品，旨在吸引欲进入内地市场的国际投资者。不过，市场人士大泼冷水，纷纷看淡新产品的交投量，更估计短期无助港交所的业绩。

* 其他：

--UNIQLO品牌母公司日企迅销集团 选择以香港预托证券形式（HDR），今天在港交所 作第二上市之际，同样以HDR形式在港上市的思佰益 昨天却发通告说，拟撤销其上市地位，并预期在6月25日生效，思佰益2011年4月来港发行HDR，至今不足3年。

--八达通继去年推出流动支付服务，上月又与支付宝及淘宝网合作推出网上付款服务，八达通行政总裁张耀堂透露，该公司将拓微付款市场，上半年研推P2P服务。

--泓富产业信托 公布，2013年可分派收入2.09亿港元，按年上升12%，末期每基金单位分派0.0751港元。

--海通国际 去年业绩，纯利5.29亿港元，按年大幅增长80.3%；营业额按年上升39.9%，至16.47亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。