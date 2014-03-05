《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月5日

*工商时报：

--行政院长江宜桦昨日明确表示，公股行库整并是既定的推动方向，财政部、金管会最近就会决定要指定哪家公股银行为主体，希望1-2年内至少完成一个〞公公并〞案例，奠定扩大规模的基础，下一步再把其他银行纳入，逐步形成能代表台湾的区域银行。

--江宜桦昨天表示，明年基本工资不排除检讨调整。政院官员表示，地方首长相继调涨部分基本工资后，为因应时势变化，基本工资审议委员会针对基本工资案有检讨空间，不过，今年第三季是否启动检讨，劳动部须先探询劳资双方意见。

--长荣集团看好今年景气向上，将迈向交船、交机高峰大扩编。海运方面，今年长荣海运 将新增18艘大船，是全球最多。空运方面，长荣航空 增机扩机计画启动，今年有3架波音777及6架A321交机，合计今明两年共交18架，创下成立以来历年新高。

*经济日报：

--内政部及交通部昨天宣布，将在本月11日开幕的法国坎城国际房产投资交易会（MIPIM）设置台湾主题馆，展出今年政府力推的桃园航空城、南港调车场、高雄港都更等10大招商投资计画，总投资金额高达6,568亿台币。

--本国银行登陆开业三年，首度传出逾放案件，根据金管会最新公布的本国银行1月逾放资料，合库银行大陆分行出现逾期放款，逾放比率0.41%，国银大陆分行首次打破零逾放，由于非联贷案，应不致扩及其他银行。

--财政部提出财政健全方案，工商团体大反弹，首当其冲的是金融营业税，其次是股利扣抵减半，工商协进会理事长骆锦明痛批，金融营业税文不对题；商总理事长赖正镒说，税改像扮家家酒，政府不宜在景气黄蓝灯时加税。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。