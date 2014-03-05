《香港报摘》--经济日报3月5日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 要闻版头条：
--基金界一直“轻仓”的和黄 连日发力，昨创近13年半高位，三大因素包括业务转好、欧洲复苏概念及估值上调，正改变基金界看法，争相追货。 券商中以瑞信最牛，给予目标价145港元。
* 其他：
--新股市场气氛转弱，孖展抽飞情况蔓延，海昌控股 孖展认购额再减半至14.2亿港元。有券商寄望保利文化 周四挂牌，可扭转局面。
--手机游戏有价有市，本地游戏「神魔之塔」开发商，获云游 以最多9,000万美元入股21%股权，估值高达33亿港元。 进军手游市场，云游股价昨升7%，收报59.3元。
--面对大型铁路上盖项目频频流标，香港政府势将加快市建局供应，该局现有19个重建地盘待批，涉5,000伙住宅单位，冀可填补未来数年供应缺口。其中观塘市中心用地将于下季招标，涉1,700伙。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选