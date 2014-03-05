版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报3月5日

* 要闻版头条：

--基金界一直“轻仓”的和黄 连日发力，昨创近13年半高位，三大因素包括业务转好、欧洲复苏概念及估值上调，正改变基金界看法，争相追货。 券商中以瑞信最牛，给予目标价145港元。

* 其他：

--新股市场气氛转弱，孖展抽飞情况蔓延，海昌控股 孖展认购额再减半至14.2亿港元。有券商寄望保利文化 周四挂牌，可扭转局面。

--手机游戏有价有市，本地游戏「神魔之塔」开发商，获云游 以最多9,000万美元入股21%股权，估值高达33亿港元。 进军手游市场，云游股价昨升7%，收报59.3元。

--面对大型铁路上盖项目频频流标，香港政府势将加快市建局供应，该局现有19个重建地盘待批，涉5,000伙住宅单位，冀可填补未来数年供应缺口。其中观塘市中心用地将于下季招标，涉1,700伙。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐