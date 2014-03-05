《中国报摘》--中国证券报3月5日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 头版头条:
--全国政协委员、证监会市场监管部副主任王娴表示，优先股试点管理办法及有关配套文件制定工作已基本完成，将于近期择机发布实施。同时今年还将提交涉及私募基金税收政策的提案。
* 其他:
--全国政协委员、国家发展和改革委员会副主任张晓强透露，当前京津冀协同发展相关方案正在制定中；而对于方案出台时间，国家发改委主任徐绍史则强调，争取上半年出台方案。
--记者获悉，监管层目前正在积极总结此前广东1,000亿元养老金委托全国社保基金理事会投资的情况和经验，有望在此基础上酝酿地方养老金委托投资的相关办法和举措。
--证监会最新公示况显示，天弘基金股东变更申请材料于2月19日递送证监会，于2月26日获得证监会受理,如果审核顺利，今年上半年阿里巴巴有望入主天弘基金。
--证监会党委书记肖钢表示，严肃查处利用行政许可权、稽查办案权和行政处罚权等进行权力寻租，以及违规买卖股票或个人投资入股等案件。
--全国政协委员、上交所理事长桂敏杰透露，上交所正在研究设立战略性新兴产业，板，将定位于规模稍大，已经越过成长期的相对成熟的企业。
--全国人大代表、河北省廊坊市政协副主席王学表示，首都第二机场建设规划期为2014年至2018年，规划年旅客吞吐量为1.3亿人次，预计规划面积200平方公里。新机场建成后，吞吐量将超过美国亚特兰大机场，成为全球最大机场。
--据悉，海南省人大将制定《农村承包土地流转条例》，随着全国两会的召开，农村改革再次成为焦点。在提出的多份政协提案中，有相当比例集中在土改领域。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选