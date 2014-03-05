《中国报摘》--中国证券报3月5日

* 头版头条:

--全国政协委员、证监会市场监管部副主任王娴表示，优先股试点管理办法及有关配套文件制定工作已基本完成，将于近期择机发布实施。同时今年还将提交涉及私募基金税收政策的提案。

* 其他:

--全国政协委员、国家发展和改革委员会副主任张晓强透露，当前京津冀协同发展相关方案正在制定中；而对于方案出台时间，国家发改委主任徐绍史则强调，争取上半年出台方案。

--记者获悉，监管层目前正在积极总结此前广东1,000亿元养老金委托全国社保基金理事会投资的情况和经验，有望在此基础上酝酿地方养老金委托投资的相关办法和举措。

--证监会最新公示况显示，天弘基金股东变更申请材料于2月19日递送证监会，于2月26日获得证监会受理,如果审核顺利，今年上半年阿里巴巴有望入主天弘基金。

--证监会党委书记肖钢表示，严肃查处利用行政许可权、稽查办案权和行政处罚权等进行权力寻租，以及违规买卖股票或个人投资入股等案件。

--全国政协委员、上交所理事长桂敏杰透露，上交所正在研究设立战略性新兴产业，板，将定位于规模稍大，已经越过成长期的相对成熟的企业。

--全国人大代表、河北省廊坊市政协副主席王学表示，首都第二机场建设规划期为2014年至2018年，规划年旅客吞吐量为1.3亿人次，预计规划面积200平方公里。新机场建成后，吞吐量将超过美国亚特兰大机场，成为全球最大机场。