中国个股：万科前两个月销售额增四成，新增两块土地储备

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透上海3月5日 - 中国最大的房地产企业--万科 周三刊登公告称，前两个月公司房产销售金额达397.9亿元人民币，同比增长39.9%；2月公司新增两块土地储备。
2月份公司实现销售面积99.3万平方米，销售金额121.5亿元，分别同比增长19.4%和 29.6%。
万科新增的两块土地储备分别位于北京和郑州，其中北京昌平七里渠项目，计容积率建筑面积约20.3万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约18.04亿元；郑州项目计容积率建筑面积约11.8万平方米，万科拥有该项目51%权益，须支付地价款约0.99亿元。
万科周一已宣布，其B股转为H股在香港以介绍方式上市的申请，已取得中国证监会批覆。
万科A周二收报6.92元，过去一个月累计下跌6.2%。（完）
（欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选