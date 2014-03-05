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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 08:20 BJT

中国个股：万科前两个月销售额增四成，新增两块土地储备

路透上海3月5日 - 中国最大的房地产企业--万科 周三刊登公告称，前两个月公司房产销售金额达397.9亿元人民币，同比增长39.9%；2月公司新增两块土地储备。

2月份公司实现销售面积99.3万平方米，销售金额121.5亿元，分别同比增长19.4%和 29.6%。

万科新增的两块土地储备分别位于北京和郑州，其中北京昌平七里渠项目，计容积率建筑面积约20.3万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约18.04亿元；郑州项目计容积率建筑面积约11.8万平方米，万科拥有该项目51%权益，须支付地价款约0.99亿元。

万科周一已宣布，其B股转为H股在香港以介绍方式上市的申请，已取得中国证监会批覆。

万科A周二收报6.92元，过去一个月累计下跌6.2%。（完）

（欲了解详情，可点选深圳证交所网站　here） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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