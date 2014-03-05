更新版 1-中国经济：今年GDP等三大宏观目标不变，改革是首要任务

* 三大宏观经济目标持稳不变

* 符合市场基本预期

* 传递出淡化数量指标的意图

* 以经济体制改革为牵引，全面深化各领域改革 (新增分析师评论)

路透北京3月5日 - 备受关注的中国全国人大会议周三开幕，政府确定的2014年宏观经济三大目标和去年保持一致，符合市场基本预期。分析师认为，这同时也传递中淡化数量指标的意图，今年稳定是前提，改革是首要任务。

甫公布的政府工作报告将2014年经济增长和通胀目标分别确定在7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标仍为13%左右。

“保持经济运行处在合理区间...守住稳增长、保就业的下限和防通胀的上限，”政府工作报告称，中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

“去年是这样，今年还是这样，传递出的重点就是改革，”申银万国首席宏观分析师李慧勇评价称，“稳定是前提，改革是重点。”

他指出，每年都调目标的时候导向性会更强，而今年三大目标持稳不变，一方面表明政府希望稳定的财政和货币环境，为改革创造良好前提；另一方面也是希望大家淡化数量指标，突出质量指标。

政府工作报告明确改革是今年首要任务：“改革是最大的红利，要以经济体制改革为牵引，全面深化各领域改革。积极推进有利于结构调整的改革，破除制约市场主体活力和要素优化配置的障碍。“

同时，对今年推动物价上涨的因素不能掉以轻心，要做好物价调控；并深化金融体制改革，推进利率市场化；扩大汇率上下浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。

“可以说已经和去年不一样了，去年7.5%是一个下限，今年7.5%就是个中间值，是一个区间的概念，处在7.2-7.8%之间都是合格的，” 招商证券宏观研究主管谢亚轩称，这至少说明政府对经济放缓的容忍度在上升。

他并进一步解释称，去年目标定在7.5%，在年中经济放缓的时候政府需要出台稳增长举措，但今年2月一些高频数据其实已经落到去年年中的水平，但政府并没有出手，容忍度在上升。

“这不仅留出了增长的空间，也为政策留出了空间，改变了政策临界点，”谢亚轩称。

中国2013年GDP增长7.7%，CPI上涨2.6%，M2增长13.6%，进出口总值增长7.6%。而新公布的中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点，表明中国经济增长动能依然偏弱。

政府工作报告还指出，2014年进出口总额增长目标为7.5%左右，略低于去年的8%；全国财政预算赤字规模为1.35万亿元人民币，赤字率2.1%左右。去年预算赤字为1.2万亿元，赤字率2%左右。

房地产方面，中国政府表示将针对不同城市情况分类调控房地产市场，抑制投资投机性需求。

人民日报2月中旬曾发表特别报导文章指出，合理的经济增长率一定要有，要确保2020年全面建成小康社会，实现GDP比2010年翻一番的目标，经济增速就不能低于一定的“底线”。

“不唯GDP，不是不要GDP，...没有一定的增速，很难把经济工作搞好。”文章称，“现阶段中国保就业、将城镇失业率控制在5%左右，GDP增速就不能低于7.2%。” （完）