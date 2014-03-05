离岸人民币：台湾金管会开放保险业投资无信评宝岛债，最快三月底上路

路透台北3月5日 - 台湾金管会周二傍晚宣布放宽符合一定条件的保险业者可投资无信评等级宝岛债，同时开放保险业为因应海外不动产投资所设立的特定目的公司(SPV)可采贷款方式取得资金，最快三月底、四月初即可上路。

金管会预告保险业办理海外投资办法部分条文修正，专责该业务的保险局科长葛映涛在一场记者会后对路透做出以上表示。

他指出，因应柜买中心已开放发行无信评等级宝岛债，金管会也修订相关办法放宽保险业可投资无信评等级宝岛债，不过保险公司必须符合近年无重大处罚等条件才得投资。

此外，金管会也宣布增订保险业得以贷款方式提供其投资之特定目的不动产投资事业所需资金，或得经由信托方式，取得国外及大陆地区不动产。

“以前SPV需要资金都要靠母公司办理增资，修订后可直接向母公司办理贷款。”葛映涛说。

至于此前金管会通过国泰金控 旗下国泰人寿投资伦敦不动产一案则不能溯及既往。