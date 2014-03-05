离岸人民币：台湾金管会开放保险业投资无信评宝岛债，最快三月底上路

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北3月5日 - 台湾金管会周二傍晚宣布放宽符合一定条件的保险业者可投资无信评等级宝岛债，同时开放保险业为因应海外不动产投资所设立的特定目的公司(SPV)可采贷款方式取得资金，最快三月底、四月初即可上路。
金管会预告保险业办理海外投资办法部分条文修正，专责该业务的保险局科长葛映涛在一场记者会后对路透做出以上表示。
他指出，因应柜买中心已开放发行无信评等级宝岛债，金管会也修订相关办法放宽保险业可投资无信评等级宝岛债，不过保险公司必须符合近年无重大处罚等条件才得投资。
此外，金管会也宣布增订保险业得以贷款方式提供其投资之特定目的不动产投资事业所需资金，或得经由信托方式，取得国外及大陆地区不动产。
“以前SPV需要资金都要靠母公司办理增资，修订后可直接向母公司办理贷款。”葛映涛说。
至于此前金管会通过国泰金控 旗下国泰人寿投资伦敦不动产一案则不能溯及既往。
金管会此次亦修正保险业资本适足率未达200%，但符合一定资格条件者，除了现有可投资大陆政府公债及国库券外，亦可以从事衍生性金融商品交易，或经主管机关核准投资大陆集中市场或银行间债券市场交易之公司债及金融债券、挂牌上市之证券投资基金及指数股票型基金(ETF)等相关规定。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选