路透专访：美国参议院财务委员会主席称，今年税法将微调而非大幅修订

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透华盛顿3月4日 - 美国参议院财务委员会新主席Ron Wyden周二称，将最早于4月开始修订一小部分税收优惠，而不会对税法进行大幅修订。
Wyden称，几乎不可能进行税收改革，因为今年是繁忙的选举年，11月将迎来国会选举。
他称，国会目前必须关注一小部分税收优惠。
美国约50条税法条款已在12月31日届满。它们被统称为“延长减税”(tax extenders)，包括研发奖励等公司税收优惠，以及个人优惠(如扣除教师在学校的教学开支)。国会通常年复一年地对大部分条款进行延期。
Wyden并未明确指出今年的法案中会取消哪些税收优惠。他表示，应该会审查部分能源业的延长减税，以寻求节约成本。
Wyden表示，财务委员会将于4月开始起草延长减税法案，这将是“通往更大范围改革的跳板”。
同一天，奥巴马政府在2015年财政预算案中提出了超过100项税法改革意见，要求一部分延长减税成为永久条款，包括研发奖励。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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