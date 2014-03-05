路透专访：美国参议院财务委员会主席称，今年税法将微调而非大幅修订

路透华盛顿3月4日 - 美国参议院财务委员会新主席Ron Wyden周二称，将最早于4月开始修订一小部分税收优惠，而不会对税法进行大幅修订。

Wyden称，几乎不可能进行税收改革，因为今年是繁忙的选举年，11月将迎来国会选举。

他称，国会目前必须关注一小部分税收优惠。

美国约50条税法条款已在12月31日届满。它们被统称为“延长减税”(tax extenders)，包括研发奖励等公司税收优惠，以及个人优惠(如扣除教师在学校的教学开支)。国会通常年复一年地对大部分条款进行延期。

Wyden并未明确指出今年的法案中会取消哪些税收优惠。他表示，应该会审查部分能源业的延长减税，以寻求节约成本。

Wyden表示，财务委员会将于4月开始起草延长减税法案，这将是“通往更大范围改革的跳板”。