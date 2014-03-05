《新兴市场重要经济事件预告》--3月5日-3月12日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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3月5日(三)
约翰内斯堡--美国联邦储备理事会(FED)前主席贝南克在年度发现领导力峰会上发表演说。
墨西哥城--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥银行家协会发表演说(0000)。
新德里--印度财长齐丹巴南与公有银行业负责人会面，检视银行恶化资产规模、信贷增长和财务状况。
圣地亚哥--智利银行将公布2月议息会议记录(1130)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在内阁会议上就经济政策事务讲话(0100)。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策会议(至3月6日)。
3月6日(四)
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在福林2014大会就“经济政策的陷阱与机遇”讲话。
北京--中国财政部长楼继伟就税改和财政工作议题发表讲话(0100)。
巴西利亚--巴西央行公布2月政策会议记录(1130)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
3月7日(五)
暂无重要经济事件。
3月10日(一)
暂无重要经济事件。
3月11日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议，议程不包括利率决议。
3月12日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王翔琼/王兴亚)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选