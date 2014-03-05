南非矿业：AMCU做出让步修改薪资要求，但铂金行业将继续罢工

路透约翰内斯堡3月4日 - 南非矿工与建筑业联盟(Association of Mineworkers and Construction Union，AMCU)周二表示，已经修改了向全球铂金生产巨擘提出的薪资要求，这是其在此次全行业大罢工持续六周以来的首个重大让步。

劳资双方在薪资问题上仍然分歧巨大，AMCU计划周四在比勒陀利亚发起游行示威，抗议其所谓的政府偏袒矿业公司，并表示其联盟成员仍计划在随后进行罢工。

AMCU会长Joseph Mathunjwa在新闻简布会上称，该联盟目前寻求分阶段加薪，在三年后最低月薪要达到12,500兰特(合1,200美元)，而最初的要求是立即兑现。

12,500兰特是目前水准的两倍以上。Anglo American Platinum, Impala Platinum 和Lonmin 等矿业公司称不能接受这么大的加薪幅度。他们的提议是最高加薪9%。

“AMCU虽做出让步，但双方立场仍差得太远。这仍是不可实现和难以为继的。”Implats发言人Johan Theron对路透表示。

AMCU今日稍后将与资方会面以展开进一步谈判。(完)